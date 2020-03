Antes de firmar, Lupita D'Alessio pasa con el médico

Sólo hay una razón por la cual Lupita D’Alessio detiene sus giras: la salud. La cantante ha aprendido que no tiene caso arriesgarse cuando se trata de alguna enfermedad o dolencia, por lo que antes de firmar cualquier contrato para hacer una gira, primero pasa por el médico para checarse.

Al director del canal 22 no le ofende que confundan sus programas

Armando Casas, director de Canal 22, asegura que no le ofende que la gente se confunda o no sepa si el programa que vieron en tv y que les gustó era de Canal 22, de Canal Once o de TV UNAM, ya que dice, eso solamente muestra que son televisoras que están trabajando con un mismo objetivo: compartir buenos programas con el público.

Los famosos aceptan los retos

Los “challenge”, esos retos que convocan a realizar algún performance y subirlo a redes para hacerlos virales, ha seducido incluso a los famosos. Es así que Itati Cantoral decidió bailar el Maldita Lisiada Challenge mientras que Lucero hizo el Electricidad Challenge. El resultado ha sido tan fabuloso que Lucero tiene, por ejemplo, 4 mil me gusta en Twitter.