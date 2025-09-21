Más Información

Javier Silva Pérez fotografía para aferrarse al presente

El joven pianista Sergio Vargas Escoruela continuará su trayectoria en Colonia, Alemania

Consignan a Secretaría de Cultura inmueble federal y 28 mil m² de Chapultepec

Vuelve la obra teatral “Testosterona”, pero ahora a escenarios “inusuales”

El Simulacro Nacional y el Día de la Independencia 2025, en los memes de la semana

Steve Mccurry, curioso con pasaporte al mundo

, reconocida mundialmente no solo por su carrera en Hollywood sino por su activismo humanitario, aprovechó su participación en el Festival de Cine de San Sebastián, España, para pronunciarse sobre el clima socio-político en Estados Unidos.

En los últimos días, el caso de la cancelación de Jimmy Kimmel desató un amplio debate sobre la libertad de expresión en el país, luego de que el presentador realizara un monólogo crítico hacia la respuesta de Donald Trump sobre la muerte de Charlie Kirk.

¿Qué dijo Angelina Jolie sobre Estados Unidos?

La actriz estadounidense, también conocida por su labor como Embajadora de Buena Voluntad de ACNUR, expresó su preocupación por el rumbo que ha tomado su país.

“Solo puedo decir que amo a mi país, pero que, en este momento, ya no lo reconozco. Siempre he vivido internacionalmente; mi familia es internacional, mis amigos, mi vida”, afirmó Jolie frente a los medios.

Por otro lado, señaló que la censura y la polarización en su nación son factores alarmantes.

“Mi visión del mundo es igualitaria, unida, internacional, así que cualquier cosa que divida o, por supuesto, limite las expresiones y libertades personales de cualquier persona, creo que es muy peligroso”, declaró.

La actriz subrayó que, en tiempos tan complejos, es vital medir las palabras y actuar con responsabilidad.

“Estos son tiempos tan graves que debemos tener cuidado de no decir las cosas a la ligera, así que seré cautelosa durante una conferencia de prensa, pero quiero decir que, por supuesto, al igual que todos ustedes y todos los que nos están viendo, vivimos momentos muy difíciles juntos”.

Con estas declaraciones, no solo defendió la libertad de expresión, sino que también envió un mensaje sobre la importancia de la unidad en estos tiempos.

