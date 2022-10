Andrés García: así es la relación que tiene con su hijo durante sus últimos días de vida

Andrés García no la está pasando para nada bien. Su cuadro de cirrosis se vio agravado tras una caída doméstica que sufrió en su domicilio debiendo ser hospitalizado. Él mismo ha señalado, ante sus seguidores, que estos podrían ser sus últimos días de vida en un video que colgó en su cuenta de Instagram.

Todos los familiares de Andrés García están muy preocupados por su salud y siguen de cerca su evolución. “Nos ha alarmado a todos. Cuando se pone mal, obviamente no me gusta verlo mal. Cuando puedo y él quiere, voy con mucho gusto, pero su carácter es fuerte y a veces no quiere”, explicó hace un tiempo Leonardo García uno de sus hijos.

El tema de la herencia que Andrés García pueda llegar a dejarles a sus hijos ha sido uno de los temas que se instalaron en los últimos meses en los tabloides. Sin embargo, según explicó Leonardo “un día ‘La herencia es para uno, la herencia es para otro’. A mí no me importa, yo tengo mis cosas y estoy enfocado en mi trabajo”.

Cómo es la relación de Andrés García con su primer hijo

Otro de los temas por los que constantemente preguntan es por la relación de Andrés García con su primogénito. Más de uno se ha preguntado cómo está su relación con Andrés García Jr. Es que después de que hace varios años atrás confesara abiertamente que le gustaban los hombres muchos sospecharon que el actor lo discriminaría.

Sin embargo, está más que claro que ante el momento actual por el que atraviesa Andrés García lo único que quiere es estar junto a todos sus hijos. Incluso recordemos que en su momento la actriz y conductora Andrea García reveló que su padre aceptó totalmente la noticia que su hermano dio. Ella misma fue la encargada de despejar dudas y de asegurar que no reaccionó mal ni tampoco lo discriminó.