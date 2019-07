Fabiola Campomanes estaba “borrachita” en Marcha Gay.

La actriz Fabiola Campomanes estaba un poco pasada de copas en la marcha gay, celebrada el fin de semana pasado, por ello no quiso hablar con la prensa; ella fue a divertirse, aclara. “En la marcha estaba un poco bailarina y un poco borrachita, no confundan con que no quisiera ser entrevistada con pasármela bien y divertirme y no querer, o sea no querer frenar mi fiesta, yo fui a divertirme, yo fui a gozarla y la verdad es que eso estaba haciendo, no estaba haciendo nada malo… ¿a qué se va a la marcha? A la marcha se va a celebrar, a divertirse y a bailar…”.

Alex Perea y Ligia Uriarte se caían gordos, ahora son novios.

A Ligia Uriarte le caía “muy gordo” Alex Perea desde los primeros encuentros de la serie Sin miedo a la verdad, pero después de un par de escenas de besos y un poco de indiferencia de su compañero, confesó que le mandó un mensaje por Instagram para llamar su atención y lo logró. Hoy forman una pareja feliz, enamorada y que goza del cariño del productor Rubén Galindo y de sus compañeros actores.

No interrumpan a Paulina Goto.

Paulina Goto arrancó grabaciones de su próxima telenovela en Televisa en la que estará a la cabeza y mientras hacía una pausa para dar entrevistas a la prensa, tuvo un pequeño momento de disgusto cuando un reportero quiso preguntarle algo mientras ella seguía contestando la anterior pregunta. “Te estoy hablando, ¿me dejas terminar?, gracias”, dijo la actriz con humor.