El polémico paso de Adrián Marcelo por "La casa de los famosos" sigue cobrándole factura a su carrera, y es que, después de que fue señalado de ejercer violencia de género y promover discursos de odio en el programa, el show que tenía ofrecería los próximo 1 y 2 de noviembre en Zapopan fue cancelado definitivamente.

La noche de ayer, y mediante un comunicado oficial que fue compartido en redes sociales, el gobierno municipal aseguró que el contenido del influencer no comulga con los valores ni las acciones que han implementado para proteger a las mujeres y erradicar todo tipo de violencia.

Ahora, Juan José Frangie Saada, presidente municipal, aclaró la decisión de suspender dicho evento no fue tomada de manera impulsiva; sino, que se sometió a una discusión con autoridades y especialistas; quienes coincidieron que el trabajo de Marcelo sí es violento, por lo que procedieron a sancionarlo: "nos pusimos a hacer una mesa de trabajo en donde vimos que hay videos de él en donde incita al odio. Esto no es permitido y hay artículos del municipio que lo sancionan", dijo en entrevista con TeleDiario.









Citando al Reglamento para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Saada aclaró que estas acciones no atentan contra la libertad de expresión, ya que el artículo 27 de dicho reglamento señala: "El discurso de odio no es libertad de expresión".

"La libertad de expresión no es promover el odio y la violencia, no lo puedes hacer públicamente. No estamos coartando la libertad de expresión y somos un municipio muy abierto a esto (la libertad de expresión)", agregó.

Bajo estos lineamientos, el funcionario fue cuestionado sobre si Adrián Marcelo podrá volver a presentarse en Zapopan con éste o cualquier otro show, y su respuesta fue tajante: "No. Definitivamente no".

Saada, además, adelantó que están tomando acciones en el gobierno, por lo que Adrián Marcelo podría no ser el único famoso sancionado por el municipio: "seguiremos insistiendo, gente que traiga mensaje de odio y de violencia suspenderemos y no tendrá oportunidad de estar en Zapopan", finalizó.





▶️ Juan José Frangie (@JuanJoseFrangie), alcalde de Zapopan, habla sobre la cancelación de los shows de Adrián Marcelo y ‘La Mole’ en el municipio.



📹 @EdgarParedesH pic.twitter.com/gKixH3Dkh6 — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) September 12, 2024





Marcelo se convirtió en el participante más controvertido del reality después de poner en duda el diagnóstico de ansiedad y depresión de Arath de la Torre y Gala Montes; además de hacer comentarios bastante violentos sobre Briggitte Bozzo y atacar a Montes con pasajes de su vida y su pasado.

Estos actos, le costaron su "salida voluntaria" del reality, además de que varios patrocinadores tomaran la decisión de bajarse del proyecto y, por si eso fuera poco, dependencias gubernamentales como la Secretaría de las mujeres o el Conapred condenaran sus acciones.

