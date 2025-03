La Academia de Hollywood condenó el daño y la represión contra artistas "por su trabajo o sus puntos de vista", sin mencionar a Hamdan Ballal, codirector del documental palestino "No Other Land", que fue atacado por colonos y luego detenido en una base militar israelí.

"Creemos profundamente que el cine tiene el poder de iluminar al público global y destacar diferentes perspectivas, y animamos a nuestros miembros a usar su arte para ello. La Academia condena dañar o reprimir a los artistas por su trabajo o puntos de vista", se lee en el comunicado.

El escrito, enviado a los más de 10 mil miembros que componen La Academia, pese a difundirse tras la detención y paliza que sufrió Ballal, evitó mencionar el suceso, levantando críticas entre la comunidad del cine.

Entre ellos, el cineasta AJ Schnack, miembro de la sección de documentales. "Me sorprende y me enoja que ahora nos hagan saber a nosotros, sus miembros, que consideran el secuestro y la paliza de una reciente ganadora del Óscar como algo sobre lo que los miembros tendrán "muchos puntos de vista únicos", dijo en un comunicado en Facebook.

"Su declaración dejó claro que la Academia no alzará la voz si algo así le sucede a un miembro de la Academia en el futuro, ya sea por parte de un gobierno nacional o extranjero.

En la situación actual, no podemos permitir que esta importante organización se doblegue y guarde silencio", sostuvo. Tras el inicio del alto el fuego en la Franja de Gaza el 19 de enero, la ya habitual violencia de los colonos israelíes hacia los palestinos en Cisjordania se disparó, especialmente en Masafer Yatta, el conjunto de aldeas palestinas que protagoniza 'No Other Land' y que alberga también Susiya.

El ganador al Oscar a mejor documental abarca cinco años de grabaciones (2019-2023) en el hogar del periodista palestino Basel Adra, la aldea de Al Tuwani en Masafer Yatta, en las que muestran las demoliciones de viviendas, escuelas, pozos de agua y carreteras por parte del Ejército israelí y que, a día de hoy, continúan.

La Corte Internacional de Justicia estableció que la ocupación israelí de Cisjordania es ilegal y apeló a Israel a desalojar a los colonos -que superan en número los. 700 mil-, eliminar los asentamientos y retirar el muro que rodea a este territorio palestino.

