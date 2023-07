A María Sorté le gusta el papel de suegra: “No soy celosa”

Hace algunos años, a la actriz María Sorté la abordaban con temas sobre sus proyectos profesionales y, de vez en cuando, detalles de su vida personal.

Nada de eso se compara con el fenómeno que, asegura, está experimentando actualmente: recibe constantemente elogios por su hijo Omar García Harfuch, quien ahora es el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Eso es algo que no le molesta. La primera actriz asegura que le gusta que él sea querido por la gente y que para muchas personas sea un hombre atractivo.

“Le envié un mensaje hace poco y le dije: Estoy aquí en el área de maquillaje de Televisa y todas dicen: ‘Tráigalo aquí’, ‘es mi suegra’. Mis amigas cantantes también me dicen lo mismo. Yo le digo: ‘¡Qué bárbaro eres tú!’”, señaló la actriz a EL UNIVERSAL.

Respecto a si este tipo de comentarios le molestan, ella respondió que, al contrario, le gustan, pues considera que su hijo tiene muchas cualidades profesionales y físicas.

“En absoluto me incomoda. Me da risa, me alegra que lo quieran y que lo consideren un hombre guapo. Yo no soy celosa”, comentó la protagonista de la telenovela Vencer la culpa, que actualmente se transmite por el canal Las Estrellas.

Pide mirar a la ANDA

Sorté no quita el dedo del renglón respecto a la situación de Asociación Nacional de Actores (ANDA), en donde ella fue secretaria de previsión social.

“La ANDA está pasando por una situación muy lamentable porque no tienen suficiente dinero para comprar medicamentos. El otro día una de las chicas que trabaja en la telenovela me dijo que había asistido a una asamblea y descubrieron que no tienen dinero”, lamentó.

Indicó que cuando ella era secretaria, buscaban descuentos en las farmacias, de modo que no tenían que adquirir los medicamentos al precio normal. “Colocamos una farmacia ahí”.