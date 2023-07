A días de su estreno, "Vaselina" desata ola de críticas en redes sociales: "como broma ya está bien"

A tan solo dos días de que la nueva versión del musical "Vaselina" levante el telón, las redes sociales se han llenado de fuertes críticas y burlas, no sólo por el elenco que conforma la obra, también por algunos detalles de la producción que recientemente han sido revelados, como los vestuarios, coreografías y el aspecto de sus personajes.

Fue el pasado mes de marzo cuando se anunció que la historia de amor entre Dany y Sandy regresaría a los escenarios, esta vez protagonizada por los exTimbiriches y varios famosos más como María León, Andrea Legarreta, Yahir, Angélica Vale, Leonardo de Lozanne y Alex Ibarra, entre otros.

A través de un video que circula en TikTok se muestra un pequeño adelantó de lo que el público podrá ver en escena; sin embargo, en lugar de causar emoción y grandes expectativas entre los usuarios, ha generado una ola de ataques, pues han tachado a los artistas de ser muy mayores para los papeles que representan.









Los comentarios, algunos de ellos bastante fuertes, hacen alusión a que la mayoría del elenco ya debería estar retirada del medio y hasta los compararon con los adultos mayores: "Qué padre que en el INSEN los pongan a hacer actividades", "Puro Inapam ahí. ¿cuál verano? es más otoño", "La verdad sí está muy bizarro el elenco", "Como broma y cotorreo ya está bien", "Jóvenes talentos, llegarán muy lejos", son algunos de los mensajes que se pueden leer.









Pero las críticas no sólo van enfocadas al talento, también al precio de los boletos, los cuales, aseguran, son excesivamente caros y es que rondan entre los 900 hasta los 6 mil 300 pesos.

Por si esto fuera poco, también han sido muy duros con el vestuario, ya que la producción ha incluido prendas que no se usaban en los años 50, época en la que está ambientada la trama, como las minifaldas y los tops: "El vestuario de Sandy nada que ver con la época", "El top de María León, ¿Cómo por?", "En qué pensaron al no guiarse ni con la época", "En esa época no se enseñaba", "Por qué piensan que sexy es enseñar, entiendo que la señora tiene cuerpower", "Terrible el vestuario de María León", agregaron.

Aún así, hay varios seguidores de Timbiriche quienes aseguraron que cuentan los días para asistir al estreno y poder ver de cerca a sus entrañables ídolos. La temporada de "Vaselina" estará conformada por 12 semanas que darán inicio este jueves 13 de julio, en el Centro Cultural Teatro 1.

