Joseph Méndez Jr., el padre de Tylor Chase, el actor de "El manual de supervivencia escolar de Ned" que ha consternado y conmovido a miles de fanáticos, por la situación de calle en la que se encuentra, se pronuncia -por primera vez- y cuenta cómo fue el detrimento del actor que, afirma, su familia nunca ha dejado desamparado.

Daily Mail, el medio inglés de noticias, entrevistó al padre del actor de 36 años y, por primera vez, habló abiertamente de los antecedentes que llevaron al actor a la circunstancia a la que se enfrenta en la actualidad.

Méndez Jr, que se desempeña como agente inmobiliario, expresó que la salud mental del actor, quien dio vida a Martin Qwerly en el programa de Nickelodeon, en 2016, fue diagnosticado con esquizofrenia y trastorno bipolar a sus 26 años.

A partir de ese momento, el actor presentó, de forma más aguda, problemas de dependencia por el alcohol y las sustancias ilícitas y, aunque su padre afirma que él y la familia de Tylor se acercaron a él -en 2021-para que recibiera asistencia médica, psicóloga y profesional, de todas las formas -según sus palabras-, el joven su habría resistido.

Aquí, sus declaraciones:

"Es una persona maravillosa cuando es Tylor: decidió suspender la medicación y reanudó el consumo de sustancias", ahondó Joseph, pero más tarde decidió suspender su medicación y reanudó el consumo de sustancias.

Su progenitor explicó que, desde la época más complicada del actor, él y su madre buscaron la forma de asistirlo.

"Durante más de una década, la familia ha buscado opciones de tratamiento para Tylor, incluído apoyo por consumo de sustancias y atención de salud mental".

El padre del actor contó que, luego de un tiempo, Tylor apostotó y viajó a Georgia, al sur de Estados Unidos, para visitar a su madre Paula Mosisio, pero Tylor volvió a dejar su hogar para seguir su destino indepentiendemente.

Chase, en su encuentro con "Daily Mail", en las calles de la ciudad de Los Ángeles, Riverside, el actor habló de las sustancias que consume, en la actualidad; entre ellas, Prozac, Adderall, Sudafed, Wellbtrin y Zolotf, los que contó que consumía debido a que habían sido recitados por su psiquiatra.

De acuerdo con la investigación del medo inglés, a partir en 2023, Chase acumula 12 casos penales, relacionados con robo a tiendas y consumos de sustancias, sin que esas faltas sobrepasaran delitos de mayor rango.

