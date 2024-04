El magistrado Reyes Rodríguez propone revocar la eliminación de un fragmento de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador del 2 de febrero, al considerar que sus expresiones no fueron electorales, sino de índole político.

Tras una queja presentada por el PRD, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó eliminar o modificar la mañanera del 2 de febrero, en la que el Presidente hizo alusión a la continuidad de su gobierno. “Y hay mucha gente que quisiera que yo me quedara, que me está diciendo ahora: ‘Ya se va y tenemos esto pendiente’. Y les digo: va a seguir lo mismo, va a ser hasta mejor porque ya sentamos las bases y ya desbrozamos, ya limpiamos el camino, y este movimiento no lo detiene nadie”, expresó.

El proyecto del magistrado plantea que la medida cautelar es injustificada porque las expresiones no son de carácter electoral.

“Tampoco está justificado el dictado de la medida en su vertiente de tutela preventiva, bajo la ausencia de un riesgo real de que el Presidente de la República continúe realizando esta conducta, ya que, al menos en este caso, bajo la apariencia del buen derecho, los mensajes se trataron de la postura política y crítica del Presidente en un contexto de debate público”, apuntó.

Expuso que las expresiones “movimiento” o “transformación” no pueden equipararse a una solicitud de voto, por lo tanto, no procede que la autoridad responsable lo vincule a la materia política o electoral.

Por tanto, se propone revocar la medida cautelar para que se deje íntegra la conferencia matutina denunciada en sus plataformas oficiales y versión estenográfica.