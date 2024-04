Xalapa.- El candidato a la gubernatura de Veracruz del Partido Movimiento Ciudadano, Hipólito Deschamps Espino Barros, aclaró que en las campañas no será comparsa de Morena, pero tampoco de los priistas y panistas.

“Eso no va a suceder, nunca ha sido parte de mi vida, eso van a tratar de decir. Los priistas y panistas de la cúpula no escuchan ya a la gente no les interesa”, afirmó el exalcalde del municipio de Medellín de Bravo y exdiputado local.

El expanista manifestó que antes de ser designado como abanderado de Movimiento Ciudadano, uno de los candidatos sólo estaba administrando su derrota y la abanderada su supuesto triunfo en las elecciones del 2 de junio.

“Los veracruzanos no tenían más que esas dos opciones. Hoy con nosotros hay una tercera opción, una campaña competitiva y dos candidatos que no saben lo que tienen que hacer, con campañas tradicionales, con grandes mítines y cero cercanos a la gente”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Recordó que suma 17 años de carrera política, desde pegando los pendones, siendo regidor, director municipal, diputado local suplente, diputado, alcalde, así como secretario de partido. “Una carrera muy vinculante”.

Hipólito Deschamps Espino Barros, como candidato a la gubernatura de Veracruz por el Partido Movimiento Ciudadano. Foto: X @PoloDeschamps

Al hacer un análisis de los principales problemas que aquejan al estado, señaló que se trata de tres grandes crisis: inseguridad, salud y económica, lo que ha generado que miles de personas se auto empleen y sobrevivan día a día.

Denunció que el gobernador morenista Cuitláhuac García Guzmán es un gobernador “ausente”, sin atender las necesidades de los miles de veracruzanos.

“Ausente, un gobierno ausente. Pareciera que no hay gobernador, no atiende necesidades primarias de los veracruzanos, más metido en temas electorales que de gobierno”, acusó.

En ese sentido, consideró que cuando la cabeza no tiene rumbo y le falta liderazgo, sus colaboradores están de la misma manera. “Como gobernante me ha tocado: si tú no estás bien, sino sabes a dónde te diriges, la demás parte de tu cuerpo no funcionan”.

Y alertó de una elección de Estado en favor de la candidata del régimen, pero aseguró que se encuentran listos para enfrentarla.

“Está sucediendo, pero es contra lo que nos tenemos que enfrentar, no soy nuevo en esto, tengo 17 años en política y siempre nos ha tocado rifarsela con lo más difícil (…) sin duda se usarán todos los recursos posibles para que gane la candidata del régimen”, advirtió.

Calificó como “francamente ridículo” que Movimiento Ciudadano busque dividir el voto, por el contrario, afirmó que de acuerdo con sus mediciones el mayor rechazo del electorado es para “los de enfrente”.

“El PRI tiene 70 por ciento de rechazo y si quitas al PRI de la fórmula, el PAN tiene el 60 por ciento de rechazo. Ni el PRI ni el PAN están invitando a los ciudadanos a participar”, destacó.

Como ejemplo, puso que los dirigentes nacionales de esos partidos aparecen en los primeros lugares de la lista de candidatos al Senado, cuando la ciudadanía ya no quiere a la vieja política.

“Es temor de ellos que Movimiento Ciudadano crece de manera importante, es el partido con menos negativos y más positivos y eso les da un temor terrible, por eso mi salida del PAN”, dijo.





