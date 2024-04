El coordinador de diputados del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, adelantó que su grupo parlamentario votará en contra de la reforma en materia de pensiones de Morena y advirtió que en caso de que prospere, presentará una acción de inconstitucionalidad.

Resaltó que la bancada tricolor no permitirá que el gobierno tome recursos de las Afore para el Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya que ese es dinero de los trabajadores.

En su programa Con Peras Manzanas y Naranjas, difundido por redes sociales, Moreira, el especialista Mario Di Costanzo y el político Marco Mendoza analizaron la propuesta del diputado morenista Ignacio Mier, quien busca crear dicho fondo que transferiría el ahorro para el retiro de los adultos mayores de 70 años que no estén activos a un fideicomiso manejado por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México.

Di Costanzo advirtió que el traspaso de 10 millones de cuentas y subcuentas de vivienda, con recursos de 40 mil millones de pesos, “será un robo a muchos para ayudarle a muy pocos”.

Mendoza previno que con esta propuesta no puede haber ninguna acción legal en contra de tomar el dinero privado que tiene nombre y apellido, los propietarios no serán notificados y no tendrán ninguna posibilidad de defenderse. Antonio López