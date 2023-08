Movimiento Ciudadano (MC) realizó su reunión plenaria del Congreso de la Unión con una bancada dividida por las posturas encontradas y sin signos de solución entre el líder nacional Dante Delgado y el llamado Grupo Jalisco que encabeza el gobernador Enrique Alfaro.

Con la ausencia de nueve de los 12 legisladores del Grupo Jalisco y el rechazo de Delgado Ra- nnauro de que existan problemas sino sólo “discusiones acaloradas”, se efectuó la plenaria parlamentaria del partido naranja.

En la Hacienda de Los Morales, en la Ciudad de México, el cónclave privado buscó definir la agenda legislativa, luego de la ruptura del gobernador de Jalisco Alfaro Ramírez con la dirigencia de MC que encabeza Delgado Rannauro, por el rechazo de éste último a apoyar la eventual candidatura opositora de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz.

De los 12 legisladores del llamado Grupo Jalisco o leales a Alfaro Ramírez, sólo asistieron el coordinador de los senadores, Clemente Castañeda; la presidenta del Consejo Nacional de MC, Verónica Delgadillo, y la vicecoordinadora de la fracción en San Lázaro, Mirza Flores.

Al arribar a la reunión, Delgado Rannauro dijo en entrevista: “No hay problemas en el interior del partido, no los veo, no hay ningún problema, si alguien imagina que hay problemas, respeto su punto de vista, pero no hay absolutamente ningún problema… puntos de vista acalorados es otra cosa, pero aquí no hay problemas”, argumentó.

Sobre las declaraciones de Alfaro Ramírez de que nunca más estará a las órdenes de “burócratas de partido”, Delgado Rannauro declinó responder y opinó que hay quienes creen que la política se hace con declaraciones, yo pienso que es con acciones.

“Yo no hago ningún llamado [al Grupo Jalisco] el gobernador ya tomó su decisión y yo dije que la respeto. En el grupo parlamentario vamos a seguir como todos los años y previo a los periodos de sesiones”, expuso.

Respecto a las pretensiones de figuras como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, de ser el candidato presidencial de MC, Delgado Rannauro dijo que el mandatario es muy joven al igual que otros como Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, pero se deberá respetar la convocatoria al registro y a quienes quieran participar.