Xalapa, Ver.- En las próximas elecciones está en juego la defensa de la normalidad democrática, las libertades y la erradicación de regresiones autoritarias, advirtió el candidato a la gubernatura de Veracruz de la coalición “Con Fuerza y Corazón por Veracruz” (PRI-PAN-PRD), José Francisco Yunes Zorrilla.

“Las líneas que marcan las reglas democráticas, hoy están en riesgo con Morena”, afirma el priista, quien se muestra preocupado por la presión de las finanzas públicas, el aumento de la inseguridad y los graves casos de corrupción.

El ex diputado local, federal y ex senador llama a la autoridad electoral a resistir “y no quebrarse” ante las andanadas antidemocráticas y autoritarias que -afirma- son inconcebibles para el presente que vive el país y Veracruz.

En entrevista con EL UNIVERSAL, lanza duras críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez; y adelanta que seguramente habrá responsabilidades legales en contra de funcionarios del Gobierno de Veracruz.

“Veracruz está abandonado, es un reclamo que se repite de norte a sur de la entidad: abandonadas están las mujeres que buscan a sus familiares, abandonados están los enfermos que no pueden ser curados en hospitales y sin medicinas, abandonados están los jóvenes que no tienen empleo ni posibilidad de vida, abandonados están todos los ciudadanos y casi casi normalizando la violencia”, afirma.

Si bien aclara que Cuitláhuac García le merece todo su respeto, lamenta que no haya estado a la altura del desafío de gobernar Veracruz y lo señala de ser el responsable directo de falta de crecimiento, llegadas de inversiones y aumento en la inseguridad.

“Momentos irrepetibles que lamentablemente generarán costo presente y futuro en Veracruz por la falta de reflejos y oficios del gobierno que encabeza Cuitláhuac”, dice.

Recuerda que todos los funcionarios públicos deben rendir cuentas, pero particularmente en Veracruz “hay visos de corrupción, visos de violencia, visos de indolencia”, lo que –adelanta- seguramente implicará responsabilidades importantes en su contra.

Califica como “pésimas” las actuaciones de Morena en el Congreso del Estado, no tan sólo en la mansedumbre con la que se han presentado frente al gobernador, sino porque han votado leyes totalmente absurdas e inconstitucionales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha echado abajo.

“El resultado de bancada de Morena es totalmente desastroso y él (Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política) tendrá que explicar parte de este desastre”, manifestó.

Si bien admite que el presidente Andrés Manuel López logró una narrativa muy poderosa que involucró las enormes deficiencias sociales del país, se quedó en narrativa y el tiempo lo rebasó.

“Lamentablemente encabezó una administración que aumentó la pobreza, que aumentó la violencia y aumentó la inseguridad y no mejoró las condiciones de vida de los mexicanos y lamentablemente dejará como herencia una fuerte presión en las finanzas públicas”.

Pepe Yunes rechaza que gobiernos pasados vayan a ser un lastre en sus aspiraciones

Nacido en cuna priista, Yunes Zorilla rechaza que el priismo y algunos de sus gobiernos pasados vayan a ser un lastre en sus aspiraciones, considera que se está en un momento en el cual no se contrasta el color ni la plataforma del partido, sino la biografía del actor político.

“Malos políticos y servidores públicos corruptos los hay en todos, también hay buenos en todos y lo relevante es que a mí me antecede una trayectoria de 27 años sin corrupción, tengo esa autoridad moral puesta a prueba de quien me quiera contrastar: no me he enriquecido ilícitamente, no he utilizado cargos públicos para sacar provechos personal y no he ayudado a terceros ni a familiares desde el ejercicio del poder”.

Asegura que el PRI, PAN y PRD son partidos históricos con antecedentes importantes y que han tenido el tino de abrirse a la sociedad civil y hacer propia la agenda ciudadana: abrir los espacios a los veracruzanos y veracruzanas.

José Francisco Yunes Zorrilla, candidato de la alianza PRI-PVEM, afirma que siempre se respiraba política en su casa

A los liderazgos de los tres partidos, señala, les hace caminar juntos la defensa de la normalidad democrática, la defensa de libertades y la erradicación de regresiones autoritarias.

“Hemos sido adversarios pero nunca hemos traspasado las líneas de respeto como lo ha hecho Morena, las líneas que marcan las reglas democráticas, como hoy está en riesgo con Morena”, alerta.

Deja en claro que “no hay cabida ni soporte” para pensar que poderosos liderazgos de sus partidos aliados puedan ser el poder tras el trono: “ante esa preocupación la claridad de una trayectoria que ha logrado actuar con autonomía y con firmeza”.

Y en cuanto a su contrincante principal, la candidata de Morena, Rocío Nahle, asegura que le “merece el mayor respeto y consideración”, pero asegura que como funcionaria pública le falló en su responsabilidad al país y particularmente a Veracruz.

“Me parece que no conoce el estado lo suficientemente, no sólo geográficamente sino el origen de sus regiones, la naturaleza de sus problemas y por eso carece de solución y además de que está en medio quizá del esfuerzo presidencial que más señalamientos de corrupción tiene como es el caso de Dos Bocas y tendrá que explicar esos señalamientos”.

