Alejandra del Moral Vela, candidata de la coalición Va por el Estado de México, afirma estar convencida de que mantener el control de la seguridad en la entidad es pegarle a los indicadores nacionales, pues de colapsar el Estado de México significa un problema real al ser una zona neurálgica económica del país.

A 17 días del cierre de campaña para la elección de la próxima gobernadora, la abanderada abunda sobre algunas de sus propuestas como el combate y prevención de la violencia de género y feminicidios e instalación de más cámaras de video para disminuir el robo en el transporte público.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la candidata por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza detalla que hay mucho más de fondo para reducir los indicadores delictivos, sobre todo aquellos que ponen en peligro la vida y la seguridad de las mujeres y para ello, recalca, es necesario restablecer el tejido social a través de la cultura, el deporte, las artes y la recuperación de los espacios públicos.

-El tema que más preocupa a los Mexiquenses es la inseguridad, especialmente la violencia contra las mujeres, ¿Qué propone en este tema?

"Pues mira en el caso de la violencia de género, será un tema personal. Lo que se busca es generar una corporación de 10 mil elementos de género, exclusivamente para atacar los feminicidios y la violencia contra las mujeres", comentó.

A la par busco fortalecer la Fiscalía Especializada, pues el feminicidio se da bajo dos supuestos, la oportunidad del desconocido o la dependencia psicológica del conocido, el desconocido actúa cuando el escenario es propicio, es decir, un transporte público irregular, una zona aislada sin presencia policiaca, un parque abandonado, hay que reducir esas posibilidades con acciones de gobierno y por eso debemos trabajar con los municipios, porque ahí es donde se dan servicios.

En los temas del agresor conocido, que puede ser el pariente, la pareja, el amigo, la apuesta es trabajar para que la policía pueda ir con la víctima y a partir de ese momento iniciar una investigación, sin esperar que la víctima vaya al Ministerio Público.

Sobre el número de policías de género, propone contar con 10 mil, la administración actual concluye con 9 mil, ¿Nos puede ampliar un poco sobre este proyecto?

Va más allá, pues no solo quiero incrementar el número de elementos de la célula especializada a 10 mil, sino complementarlos, fortalecerlos, que todas las policías estatales y municipales estén capacitadas en temas de violencia contra las mujeres.

Que podamos hacer que todas las policías sean de género, ese es el gran reto, decir que todos tengamos la capacidad de entender lo que esto significa y fortalecer este tema con las empresas y las capacitaciones naranjas, para que las instituciones nos ayuden en un reconocimiento pleno de lo que es la erradicación de la violencia contra las mujeres, que sea un compromiso también de la ciudadanía, de la sociedad.

Lo más importante es trabajar mucho en la prevención, seguir insistiendo en que todas las mujeres, los hombres, los niños y niñas, tengan la información necesaria acerca de cómo erradicar la violencia contra las mujeres.

En relación a la Red Naranja con que cuenta la entidad, ¿cuál es la meta, encuentras áreas de oportunidad para fortalecerla?

Sin duda alguna hay áreas de oportunidad, tenemos que fortalecer la Red Naranja, seguir creciendo. Aumentará la red de refugios en la entidad, la implementación de más botones de pánico y la Red Naranja, para que más espacios públicos se sumen para salvaguardar la integridad de las mexiquenses.

Por ejemplo, hay un tema que poco se habla pero que es muy importante, que es la Materia de Igualdad de Género en el Estado de México, es el único en todo el país que cuenta con esta materia desde preescolar hasta preparatoria para que todos los niños, niñas, jóvenes puedan estar capacitados y que desde la educación podamos como prevención erradicar la violencia en contra de las mujeres.





ENTREVISTA CON ALEJANDRA DEL MORAL CANDIDATA A LA GUBERNATURA DE EL ESTADO DE MÉXICO. FOTO: GERMÁN ESPINOSA/ EL UNIVERSAL/

¿Se podrá continuar con la materia?

Absolutamente, es un compromiso que continúe, que se fortalezca. Todo lo que esté bien

Hay que fortalecerlo y las áreas de oportunidad hay que mejorarlas y cambiarlas.

En cuanto a seguridad también ha platicado sobre el tema de los asaltos en el transporte público, la importancia de que el servicio cuente con los aditamentos que ya establece la Ley de Movilidad e incrementar el número de cámaras ¿cómo sería este trabajo?

Mira son 164 mil concesiones, sólo el 18% tiene cámaras y GPS en las unidades, tenemos que fortalecer y trabajar con los concesionarios para: uno, la modernización de las unidades con financiamiento y que el estado les pueda ayudar a que este financiamiento sea posible, para que puedan contar con las cámaras y las GPS.

Es muy importante que también podamos capacitar a nuestros choferes, que son los que mueven casi 18 millones de viajes diarios en el Estado de México y tenemos que trabajar de la mano con ellos para poder terminar con este tema de inseguridad.

¿Estima que ha funcionado el tema de las cámaras de videovigilancia?

La respuesta que creo que todos la sabemos, es evidente y es cero impunidades. Tenemos que trabajar contra la impunidad de manera contundente, fortaleciendo a la Fiscalía General de Justicia estatal, y hay una cosa que para mí es muy importante, la policía del estado tiene que empezar a hacer investigaciones desde que llega al punto. No necesariamente tendremos que movilizarnos al Ministerio Público, sino tendremos que hacer las reformas necesarias para que las policías puedan también ser agentes de investigación.

El Ministerio Público hoy está saturado, no tenemos la capacidad, muchos de los delitos que tiene el MP, pueden ser juzgados por una autoridad civil, no penal y podemos fortalecer y hacer mucho más ágil nuestro sistema para evitar la impunidad en el estado.

En el tema de presupuesto, en materia de seguridad la federación hizo recortes importantes en algunas partidas que son sustanciales para las policías municipales y la estatal, en ese sentido ha hablado del fortalecimiento de la corporación ¿en qué sentido va esto y sobre todo ha hecho énfasis en la capacitación?

El fortalecimiento de la corporación evidentemente será presupuestal y también en coordinación con las policías municipales. Fui presidenta municipal, el municipio es donde tienes a la autoridad más cercana, en donde la seguridad pública es mucho más evidente, donde puedes tener acceso mucho más rápido a una autoridad municipal y tenemos que trabajar con los municipios para fortalecer las instituciones locales encargadas de la seguridad pública, para que el Estado pueda seguir siendo más fuerte y mantener la coordinación con la federación, con la Guardia Nacional y con el Ejército, pues también nos ayude a generar condiciones para los ciudadanos.

En el sur sería necesario el mando único, quizá que el Estado administre a las policías locales

Tendremos que valorar cómo debemos hacerlo en cada una de las regiones, no me iría sólo al sur, el Estado de México tiene realidades muy complejas en cada una de las regiones, los delitos que se cometen en el norte son diferentes a los del sur, a los del oriente, o el poniente.

Así es que yo diría, como lo he planteado en regionalizar el presupuesto para el campo, así para dar también las soluciones en materia de seguridad, para que seamos mucho más efectivos.

En el caso de la Iniciativa privada, hizo una serie de compromisos con ellos, entre ellos comunicación directa para mejorar la seguridad a su paso por la red carretera, responsabilidad compartida con la federación. ¿En ese sentido cuál es la proyección?

Mira, el eslogan de esta campaña es unir es resolver, estoy convencida que si unimos nuestro talentos, nuestros esfuerzos y hasta nuestros presupuestos nos puede ir muy bien a los mexiquenses.

Unir el problema con las soluciones, no solamente el gobierno, sino tenemos que unir a todas y todos los que son parte de cada una de las complejidades o de los de las áreas de oportunidad que tiene el Estado para que podamos darle solución a los ciudadanos.

En materia de seguridad que otras propuestas le parece que son importantes que no se hayan podido abordar

Pues mira, en seguridad hay un tema que es para mí primordial, que es la prevención. Si no buscamos la prevención siempre tendremos una política de reacción y en estos temas reactivos no nos permite invertir en el futuro de nuestras generaciones. Es muy importante que pensemos en el rescate de espacios públicos, en la inversión en cultura, en medio ambiente, en el deporte, en donde nuestras niñas, niños, próximas generaciones puedan tener mejores y mayores espacios de esparcimiento, de quehacer y que estén ocupados.

Tenemos planteado generar dos nuevos conservatorios de música en el Estado de México, uno en el Oriente y uno en el norte del estado, que tengamos cinetecas también en el estado y que podamos recuperar espacios públicos, generar un Parque de la Ciencia por año: hoy hay seis, que podamos llegar a 12 y que estos espacios también le permitan a niños, jóvenes y niñas tener un mejor desarrollo.

Esta ha sido una campaña singular, a diferencia de lo que ha ocurrido en procesos electorales anteriores, los exgobernadores y el propio gobernador Alfredo del Mazo ha estado digamos manteniendo un respeto y una distancia en el ejercicio, en ese sentido preguntar si le hace falta la presencia de alguno o si es una muestra de cómo está cambiando esta política que usted busca llevar de forma diferente

Yo agradezco muchísimo el respeto que ha mostrado el gobernador del Mazo, creo que es la mejor oportunidad de demostrarle a la ciudadanía que las cosas se van a hacer diferentes, que pueden ser diferentes y que estamos respetando la ley, que es lo que tanto nos habían pedido.

Nuestros ex gobernadores son cuatro, algunos por cuestiones de salud no pueden estar tan activos, otros lo están y algunos por sus propias responsabilidades están activos a cierta distancia, pero yo te diría todos están involucrados en cierto punto, cuento con el respaldo y su experiencia, pero es una campaña que hemos llevado o que he llevado como candidata de manera muy responsable. Muy - digamos - propositiva, no nos hemos enfrascado en dimes y diretes, no nos hemos preocupado por los ataques, sino ante cada ataque hemos dado una propuesta y nosotros no vamos a caer en ningún tipo de las prácticas del pasado.

Vamos a - hoy - generar un punto de inflexión.

La no presencia digamos de los exgobernadores también va en el sentido del discurso que usted ha llevado sobre que las mujeres tienen voz y la posición, la posibilidad de dar su discurso propio y sin necesidad de respaldo masculino

Pues mira es una elección histórica, es una elección en donde dos mujeres estamos compitiendo por primera vez en la historia del Estado solamente hay dos candidaturas y las dos somos mujeres y es un buen momento para que nosotras demostremos de qué estamos hechas las mujeres políticas y las mujeres mexiquenses.

Es tiempo de las mujeres y hoy tenemos la oportunidad de demostrar nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestro carácter y el compromiso que tenemos para poder sacar adelante al Estado.

Sobre el tema del agua, el Valle de México depende en gran medida del Sistema Cutzamala y en ese sentido conocer en el tema específico de agua, qué propuestas tiene

Mira, el tema del agua es muy complejo, primero necesitamos cuidar nuestras fábricas de agua, que son los bosques. Soy de una generación millenial, tengo 39 años y estoy obligada por convicción y generación a cuidar nuestro medio ambiente. Primero tenemos que invertirle en cuidar nuestras fábricas de agua que son los bosques y que el estado tiene muchos qué cuidar, segundo, el 85% del agua que tenemos en la entidad viene del subsuelo, quiere decir de nuestros pozos, debemos darle mantenimiento, tenemos que rehabilitar los existentes y generar mucho más cuidado de nuestros cuerpos de agua que hoy existen.

El Río Lerma es un tema, es un proyecto que cuesta miles de millones de pesos, pero que por algo podemos empezar y que debemos de empezar no solo el gobierno, también la iniciativa privada, los ciudadanos, podemos hacer que se pueda sanear, podamos recuperar una fuente de agua indispensable para no solamente el Valle de México, sino para todo el Estado de México.

Y el sistema Cutzamala sí le da mucha agua al Valle de México y a la Ciudad de México, pero que necesitamos cuidar el medio ambiente para que siga lloviendo, este año vamos a tener un déficit en lo que es la captación de agua pluvial por el tema de que nos faltan lluvias y tenemos que seguir trabajando porque el medio ambiente se cuide, por recuperar nuestros cuerpos de agua, porque el agua también del agro es fundamental y tenemos que generar los famosos bordos para el agro y seguir trabajando en recuperar cada uno de los cuerpos de agua en la entidad.

¿Es una prioridad?

Es una prioridad, sin duda alguna, yo creo que es el primer servicio después de seguridad pública más importante para los habitantes del Estado de México y es un tema de sobrevivencia. Podemos evitar algún otro servicio público, pero el agua es fundamental y va ligada con el medio ambiente, así es que yo creo que este es un tema de la de la mayor prioridad, muy noble y que nos va a permitir a todos los ciudadanos involucrarnos.

En cuanto a movilidad, la conexión con la Ciudad de México es crucial y bueno en este gobierno se han llevado a cabo varios proyectos de Mexicable y Mexibuses que son sustanciales para la movilidad de la de la población Mexiquense, en ese caso cuál es la propuesta.

Queremos seguir fortaleciendo el mexicable, pues queremos seguir fortaleciendo el mexicable, al día de hoy hay tres líneas de mexicable, queremos hacer dos más y dos de Mexibús, una que sea en el Valle de Toluca, que conecte la Zona Metropolitana de Toluca que es Toluca - Zinacantepec y Metepec, además de un Mexicable en Naucalpan que permita conectar desde Chamapa hasta el Toreo, es toda la zona alta de Naucalpan hacia el metro Toreo, que podamos terminar. En el Mexicable se ha invertido en dos sexenios, tiene cero incidencias delictivas y podemos seguir trabajando por unir el Valle de México con la Ciudad de México.

A usted, de ganar, ya le correspondería que esté en marcha el Tren Interurbano México - Toluca

Sí, esperemos que se termine y que el Mexibús en el Valle de Toluca permita darle mayor movilidad y el tren detonará importantemente el desarrollo económico del Valle de Toluca y eso pues evidentemente necesita también un transporte masivo que le de orden.