El BMW Serie 8 es un verdadero "señor coche"

¿Cómo no abandonar la cama antes del amanecer si en el garaje de Autopistas el BMW M850i espera paciente su turno para ser probado y fotografiado? Honestamente, no recuerdo la última vez que estuve listo para salir antes de que el despertador sonara, lo que me hace pensar en qué otras cualidades (además de su impresionante diseño) tendrá este auto para emocionarme de esa manera tan extraña.

Al final de mi experiencia de manejo, me di cuenta que enumerar las cualidades de este modelo nos llevaría muchas horas. Sin embargo, en la semana que tuvimos posesión de este modelo, nos dimos cuenta que es un compendio de la mejor y última tecnología desarrollada en los últimos años.

Este auto es el binomio ideal entre sistemas de alto desempeño creados y probados en la competición; y lo más avanzado en tecnologías de confort que el dueño de un M850i puede exigir. A continuación, las razones:

De mirada felina, trazos robustos bien estilizados, elegancia requerida en este segmento y acentos deportivos que obedecen a temas aerodinámicos, este coupé bávaro es la muestra ideal de cómo debería ser un europeo deportivo.

El M850i no es para nada contenido en dimensiones estructurales ni de volumen o carrocería. La primera tarea en BMW para este auto fue encontrar un perfecta convivencia entre la nueva plataforma y las aplicaciones mecánicas de alto desempeño más sofisticadas que la marca emplea en sus autos, por lo que la única manera de lograrlo fue haciéndose espacio: su distancia entre ejes es de 3.2 m y, debido a la incorporación del sistema de tracción integral xDrive, mide 1.63 metros de ancho en el eje delantero y 1.67 en el posterior.

A partir de tales dimensiones, el diseño hace su magia logrando que todas la líneas tengan como punto de encuentro el frente del auto.

Son justo los 1.67 metros del ancho eje trasero los que originan este efecto, sin embargo la solución en el diseño de la carrocería es impecable y aerodinámica.

Son 530 hp los que genera el motor de ocho cilindros, una planta de poder perteneciente a la familia de los TwinPower Turbo que está acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades.

La aceleración es contundente, sin demoras o brincoteos, ni siquiera al momento de jugar con el Launch Control se perciben movimientos del volante, en cambio, el M850i va perfectamente plantado y apuntado sobre la carretera, aprovechando en cada incremento de revoluciones del torque.

Habrá quien piense que, por sus dimensiones, se trate de un "coche para señor", yo le diría que este Serie 8 es "un señor coche" de $2,104,900 pesos que seguramente se convertirá en un clásico en un futuro.