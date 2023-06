Tras manifestarse afuera de las instalaciones de una construcción de edificios que presuntamente son irregulares, vecinos de la colonia Santa Cruz Acatlán, en Naucalpan, Estado de México, salieron a las calles y cerraron este viernes 16 de junio, la avenida Lomas Verdes para exigir el paro total de la construcción de estos departamentos.

Vecinos de Santa Cruz Acatlán en contra de proyectos inmobiliarios en Naucalpan, Foto: Karen Velázquez / El Universal

Entre consignas de “El pueblo unido, jamás será vencido”, los inconformes quienes con paraguas en mano y botellas de agua soportaban los intensos rayos del sol, mantuvieron un diálogo con el secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Naucalpan, quien se presentó en el lugar para darle una solución al conflicto y así evitar que los pobladores siguieran bloqueando totalmente la avenida y afectando el tránsito vial.

“Pido que nos den respuesta, que nos den claridad y nos digan quién es el responsable que autorizó los permisos para la construcción de estos edificios. Son permisos ilegales, entonces no pueden estar construyendo, por lo que deben de respetar nuestros derechos y suspender la obra”, mencionó uno de los vecinos de Santa Cruz Acatlán

Debajo de una carpa que instalaron a mitad de la carretera, y para mitigar un poco el calor que azotaba, los pobladores se mantuvieron en su posición de que la obra fuera totalmente clausurada, ya que a la larga les traerá graves consecuencias para ellos, como el desabasto de agua, la afectación vial entre otras cosas para su comunidad.

También, le afirmaron y reiteraron al secretario de Gobierno que la constructora no contaba con permisos para trabajar, asegurando que posiblemente se había dado un acto de corrupción, por lo que en respuesta, el mismo secretario mencionó que la presidenta de Naucalpan, Angélica Moya no tenía conocimiento del caso; hecho que enfureció a los inconformes quienes a grito abierto lo encararon mencionándole que cómo era posible que la alcaldesa no tuviera conocimiento, pues acaso fingía demencia porque ya se había dado un acto de corrupción.

“Agradecemos que el secretario Mancilla nos haya escuchado, pero creo que la presidenta no puede vivir engañada o no saber lo que hacen sus trabajadores, claro que ella sabe todo lo que pasa en su municipio. Solamente queremos ser escuchados, estamos manifestándonos pacíficamente, pero si no nos dan solución seguiremos cerrando otras vialidades. La construcción traerá grandes consecuencias a nuestra comunidad, ya que piensan hacer 480 departamentos, y la vialidad será un caos, así como el consumo de agua potable”, expresó uno de los afectados

La manifestación que comenzó poco después de las ocho de la mañana finalmente tuvo éxito y después de tantos alegatos, jalones y discusiones, fue levantada, esto luego de que Mancilla, el secretario de Gobierno les informará que el próximo miércoles 21 de junio, la presidenta municipal Angélica Moya los recibirá en el Palacio Municipal para dialogar y darle solución a sus demandas.

-Con información de Ana Karen Velázquez