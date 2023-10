Zinacantepec, Méx. “No se nada de mi hijo” desde el 19 de septiembre pasado, afirmó con preocupación Norma Piña, quien reportó ante autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la desaparición del niño Juan Alberto Romero Piña.

La madre reportó la desaparición de su hijo de seis años de edad ante autoridades de la FGJEM quienes emitieron una cédula de búsqueda del menor que desapareció del barrio de la Veracruz, en el municipio mexiquense de Zinacantepec.

Norma informó que la última vez que vio a su hijo fue el 19 de septiembre y lo entregó a su padre, quien desde entonces los sustrajo de forma ilegal, señaló la madre del menor.

La angustia de no saber cómo está el niño, quien además no ha ido a la escuela, porque su padre no lo ha llevado, es indescriptible, reconoció la madre de familia.

La sentencia definitiva de custodia la emitió un juez el 14 de septiembre y se hizo pública el 21 de septiembre, relató Norma Piña. Desde entonces han sido dos semanas de incertidumbre en el que la madre del niño desconoce el paradero de su hijo, por lo que pide el apoyo de la sociedad para localizar al menor de edad.

