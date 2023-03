Morena en Edomex exige a Juan Zepeda regrese 32.8 mdp de prerrogativas al IEEM

Toluca, Méx.- Luego de que el senador Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano (MC) promovió que los 32.8 millones de pesos de prerrogativas que recibió su partido este año para gastos de campaña sean destinados a proyectos para resolver problemáticas en la entidad; el diputado Valentín González Bautista (Morena) aseveró que es una burda mentira y engaño a la población porque la ley no lo permite.

Es por ello, que exigió que el senador regrese esos recursos al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), pues en su opinión, el senador pretende engañar, ya que conoce la ley y sabe que esa alternativa es una falsedad.

"Él no puede, ni el partido, hacer eso, porque la ley no se lo permite, los partidos no tienen facultades ejecutivas para hacer obras y acciones de gobierno, porque ello corresponde a los gobiernos municipales, al gobierno del estado y al Ejecutivo Federal, pero no a los partidos políticos. Lo que debe hacer es explicar, qué va a hacer con los recursos que recibe de prerrogativas, porque si no participan en los procesos, ¿ese dinero en dónde va a quedar, en el bolsillo de él o de quién?", cuestionó.

Lee también Integrante del consejo del IEEM presenta denuncia por violencia política de género

Sostuvo que la decisión de MC de no participar en la elección a Gobernador pretende ocultar la verdadera razón por la que se abstienen de su obligación, que es el riesgo de perder su registro como partido ante la baja preferencia que tienen, ya que ni siquiera podrían alcanzar el 3% de la votación que marca la ley para mantenerse como partido.

“La declaración es para distraer, se pretende curar en salud diciendo que se le califica de esquirol, así está identificado porque es resultado de su proceder, de su práctica, es un esquirol y mercenario de la política”, acusó el legislador morenista.

Dijo que con la abstención de MC también se defrauda a los mexiquenses, porque la razón de ser de los partidos políticos en la Constitución es representar una corriente de opinión y participar en los procesos políticos electorales, a fin de presentar una oferta política a los ciudadanos.

Lee también Secuestran a cubana en Central Camionera de la CDMX y la liberan en Nopaltepec, Edomex

“Ellos, al abstenerse, no cumplen el mandato constitucional, es un fraude a la ley y pretenden engañar al ciudadano justificando su abstención para que no los califiquen que son esquiroles, y pretendiendo justificar que hay un pacto y un acuerdo”.

Lee también ¿Cuánto se paga ahora? Automovilistas en Edomex molestos por aumento a tarifa de peaje en casetas

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

asgs