El sueño de ser un coach o llegar a las Grandes Ligas

Texcoco, Méx.— Quieren dar el home run de su vida. Llegaron a la escuela de beisbol de Texcoco —la primera de las cinco que creó el gobierno de la República en el país—, a cumplir un sueño.

Actualmente hay 115 jóvenes de 15 a 17 años de edad, de los cuales 35 son mujeres, que estudian el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED), pero no con la idea principal de jugar en las Grandes Ligas o en la Liga Mexicana, sino en ser entrenadores en esa disciplina y en otras áreas afines, explicó Héctor Casillas Pereira, director deportivo de la sede de Texcoco.

“Es darles las herramientas a los jóvenes y que se vayan profesionalizando en una carrera técnica para ser coach de beisbol en el futuro, sacarlos también de la delincuencia y meterlos a un carril también en lo deportivo de alto rendimiento, un proyectito muy ideológico en donde se une la educación y el deporte.

“Les vamos a dar todas las herramientas, no es el proyecto principal [llevarlos a Grandes Ligas], pero si alguno con esta preparación tan fuerte que tiene, tiene las facultades, él estará en su decisión de lo que quiera hacer con su vida y tiene toda la libertad de ir y hacer lo que él sueñe”, comentó el coach, quien jugó durante 10 años de su vida en la Liga Mexicana.

Aunque varios de ellos sí quieren jugar de manera profesional en México o en Estados Unidos y por eso se preparan en las instalaciones que se construyeron ex profeso para que desarrollen sus habilidades físicas en el beisbol.

Carlos Abel Espino, un joven de 17 años, que inicia el cuarto semestre, llegó con sus maletas y con una idea firme.

“Con un sueño, de poder llegar a cumplir un sueño que es firmar [con un equipo profesional] y si no se me da salgo con carrera técnica, lo que muchos estamos esperando”, dijo.

“Me he sentido a gusto, gracias a Héctor [director deportivo] que nos ha hecho mejorar y más que nada es trabajar duro, que es lo que te hace mejorar. Sólo es creérsela”, comentó.

La ilusión es compartida por Emir Romero, otro chico de 17 años, originario de la Ciudad de México, quien también empezó el cuarto semestre.

“Amo el beisbol y gracias a Dios se nos dio la posibilidad de estudiar y a parte tener el entrenamiento especializado, lo cual es una oportunidad única. Pues [llegar a las] Grandes Ligas me encantaría, Blue Jays me llama mucho la atención”.

Los integrantes de la primera generación iniciaron el cuarto semestre de los seis que conforman el plan de estudios, la semana pasada, y el interés por ser parte de ese proyecto educativo-deportivo ha aumentado.

Hay muchos jóvenes que desean inscribirse para el proceso de selección y ser aceptados en el programa único en su tipo a nivel mundial, de acuerdo con Héctor Casillas.

El plan impulsado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien es un apasionado de ese deporte, también incluye a niñas y adolescentes para que se desarrollen en esa actividad.

“Porque la verdad a mí me gusta mucho el deporte y además no conocía el beisbol, pero ahora es mi deporte favorito. [Estoy en esta escuela] porque me gustaría transmitir el beisbol a los demás niños y a las nuevas generaciones, también me gustaría mucho impulsar este deporte en México más que nada, y también entre las mujeres”.

“Sí se juega, pero no tanto, siempre tienen ese estereotipo de que las mujeres a fuerza juegan softbol, pero yo quisiera romper ese estereotipo porque las mujeres también jugamos beisbol, las mujeres somos igual de capaces que los hombres, entonces me gustaría mucho expandir ese deporte en mujeres y en hombres, que no haya ningún estereotipo, ninguna discriminación hacia ambos géneros”, dijo Ana Yael Galicia Benavides, una de las alumnas de cuarto semestre que juega de catcher.

“Yo me veo dentro del ámbito, ya sea como estudiante, como entrenadora, como administradora, de cualquier manera me veo dentro del deporte”, relató Danae Tirado, una chica de 17 años de edad, originaria de Texcoco, quien comenzó el cuarto semestre del bachillerato.

Las hermanas Jimena y Abril Davila, de 15 y 16 años de edad, respectivamente, iniciaron el segundo semestre, son del estado de Hidalgo, y su amor por el beisbol las animó para dejar a su familia y trasladarse hasta tierras texcocanas para ser parte de otra generación del proyecto deportivo-educativo.

En la primera escuela de beisbol de México, el gobierno de Texcoco invirtió en su construcción 10 millones de pesos y el gobierno federal aportó 10 millones de pesos para el equipamiento.

El complejo deportivo-educativo cuenta con una cancha profesional, dos semiprofesionales y una infantil, todas equipadas en su totalidad.

El proyecto está dirigido a niños y jóvenes de 6 a 21 años de edad, para apoyarlos en su desarrollo académico y deportivo, con entrenadores y docentes capacitados en el beisbol.

Los aspirantes que son seleccionados, además de estudiar el bachillerato de manera gratuita, obtendrán un título y cédula profesional como técnico en entrenamiento integral del beisbol, o fisioterapia deportiva.

Durante los tres años de estudio contarán con la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez; el Seguro de Salud para Estudiantes que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); alimentación y además la posibilidad de residencia en cada plantel, en caso de que no sean originarios de la sede correspondiente.

Campeche, Texcoco, Boca del Río, Hermosillo y Cajeme son las escuelas de beisbol que funcionan en el país para el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento.

En este proceso de formación en el que se encuentran el coach Casillas ya detectó que varios de los alumnos tienen cualidades para poder brillar en el diamante de manera profesional.

“Sí claro, sí tenemos, increíble, tenemos unos prospectos muy interesantes aquí, que con el modelo de entrenamiento que tenemos muy fuerte hacia la parte física han mejorado muchísimo sus parámetros y de cinco meses para acá han dado los parámetros que buscan Grandes Ligas, Liga Mexicana, sí tenemos algunos chavos, jovencitos de 15, 16 años que los ves y dices: ‘Claro que hay mucho potencial’”, reveló.