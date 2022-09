Diego Cocca acepta su culpa por el fracaso de Atlas en el Apertura 2022

En el marco del encuentro ante el Real Salt Lake de la MLS en la Leagues Cup 2022 Showcase de este jueves por la noche, el director técnico del Atlas, Diego Martín Cocca aceptó su responsabilidad por el mal momento que vivió Atlas en el Apertura 2022, al grado de no poder siquiera avanzar al Repechaje y buscar defender los dos títulos que consiguió de manera consecutiva.

“Yo me incluyo con el grupo el principal responsable soy yo, me duele mucho, estoy mal, costó mucho armar un plantel competitivo y ganador y este semestre no lo vimos, sabíamos que sería difícil, pero será una enseñanza, lo que queda es aprender y tratar de no cometer los mismos errores”, dijo Diego Cocca este miércoles en conferencia de prensa.



Sobre el rival del jueves en el America First Field en Sandy, Utah, el timonel argentino declaró que conoce muy poco de ellos, sin embargo entiende de la peligrosidad que representará el equipo de la Liga de los Estados Unidos.

“Estuvimos analizando al rival, es un equipo que juega bien al futbol, tiene varios seleccionados, seguramente no contará con ellos, pero tiene jugadores extranjeros, con rodaje en la MLS, que tienen un buen funcionamiento y esto nos servirá para seguir creciendo, seguirnos preparando para estos partidos, viajar, jugar entre semana, darle oportunidad a los que no juegan seguido y estará bueno, es una linda cancha, una buena ciudad y venimos a hacer un buen partido”, afirmó.