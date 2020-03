Si te gusta el arte, la cultura general, aprender cosas nuevas y, además, colorear, la cuarentena te da la oportunidad de disfrutar todo esto al mismo tiempo con #ColorOurCollections, una serie de dibujos descargables que comparten museos, bibliotecas, galerías, universidades y hasta jardines botánicos.

Son más de 100 instituciones las que seleccionan las piezas, que de hecho forman parte de su acervo, para armar esta colección de hojas para colorear de manera gratuita.



Éstas son puestas en el sitio web de las instituciones participantes y en Color Our Collections http://library.nyam.org/colorourcollections/. Los materiales de este año y de los anteriores permanecen disponibles para descargarlos cuando quieras en formado PDF.

Encontrarás plantas y flores, obras de arte, publicidad vintage, animales, curiosidades médicas y otras piezas interesantes.

Te damos cinco ejemplos de instituciones participantes…

Instituto de Investigación Getty

El Getty, con sede en los Ángeles, es un centro de investigación dedicado a la conservación y preservación del legado artístico en todo el mundo. También busca promover el conocimiento y comprensión de las artes visuales.



Entre sus materiales hay archivos fotográficos, pinturas renacentistas, bocetos, esculturas y aproximadamente 900 mil volúmenes de libros. La historia del arte femenino, un manual para tejedoras del año 1820 o el primer libro que describe la forma de la Vía Láctea forman parte de su preciada colección.

Foto: Facebook Getty

Biblioteca de la Academia de Medicina de Nueva York

Aquí se resguarda una de las colecciones históricas más importantes del mundo de la medicina que, al mismo tiempo, la combinan con las artes. Entre las imágenes que puedes descargar está el cuerpo humano, animales, el exterior de la misma academia de medicina y flores medicinales, entre otros dibujos.

Foto: Facebook New York Academy of Medicine Library

Fundación Estatal de Cultura y Artes de Hawái

La colección de arte de esta fundación muestra la belleza natural de las islas junto con su riqueza marina. Este año fueron dos ilustraciones que pusieron en su libro de descargas.

Foto: Facebook Hawaii State Foundation on Culture and the Arts



Jardín Botánico de Nueva York

Cuenta con una de las bibliotecas más completas y grandes del mundo sobre botánica.

Durante todo el año se pueden visitar jardines en 101 hectáreas que conservan alrededor de un millón de plantas. Igualmente ofrecen talleres al público.



En el jardín botánico se realizan investigaciones para la conservación de las plantas. Este año su libro de descargas cuenta con más de 10 especies de flores y plantas.

Foto: Facebook New York Botanical Garden

Europeana

Se trata de una colección de piezas que representan la cultura europea en fotografía, música, moda y otros ámbitos. También reúne piezas valiosas de la Primera Guerra Mundial.

Foto: Facebook Europeana.eu