¿Te imaginas un trayecto de tan solo una hora entre la CDMX y Oaxaca? Así de rápido se contempla que sea el nuevo tren bala más veloz del mundo, el cual se encuentra en desarrollo en un país asiático.

Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Cuál será el tren bala más veloz del mundo?

El nuevo tren bala más veloz del mundo será el CR450, desarrollado desde 2018 por la Academia de Ciencias Ferroviarias de China, China State Railway Group y la compañía CRRC.

Forma parte de un proyecto gubernamental para ampliar, modernizar e incrementar la capacidad de las líneas férreas de alta velocidad del país.

El prototipo fue presentado por primera vez en Pekín, el 29 de diciembre de 2024, y el 2 de enero de 2025, CRRC informó que el tren bala podría operar continuamente a una velocidad de 400 kilómetros por hora.

Sin embargo, el 23 de octubre de 2024, tras otras pruebas operativas, se confirmó que el CR450 alcanzó los 453 kilómetros por hora, un récord mundial para transportes de este tipo.

La velocidad del CR450 supera a su modelo antecesor, el CR400 Fuxing, por poco más de 100 kilómetros por hora.

¿Cómo será el tren bala más veloz del mundo?

De acuerdo con CRRC, el prototipo del tren tiene un par de modelos: el CR450AF, construido por CRRC Sifang y el CR450BF por CRRC Changchun. En ambos casos, se componen de 8 vagones.

Foto: CRRC

No se han revelado muchos detalles adicionales del CR450, el próximo tren bala más veloz del mundo, aunque hay algunos puntos a destacar:

Se aplicarán nuevas tecnologías –sin especificar cuáles–, que permitirán un ruido en las cabinas de apenas 68 decibelios (algo así como el equivalente a una conversación común); el espacio para pasajeros se incrementará a 4%, comparado con otros trenes; tendrá cafetería, cabinas privadas para una o hasta 4 personas y una clase ejecutiva con asientos similares a los de business class en los aviones.

¿Cuál será la ruta del tren bala más veloz del mundo?

El récord de velocidad lo rompió en la línea de alta velocidad entre las ciudades de Shanghái-Chongqing-Chengdu, aunque también se ha testeado en rutas de Chongqing a Qianjiang y Wuhan a Yichang.

El gobierno de China y la CRRC no han confirmado dónde ‘correrá’ el nuevo tren bala, ya que actualmente no existen vías chinas que permitan velocidades mayores a 400 kilómetros por hora.

Se prevé que brinde el servicio comercial en la ruta Chengdu–Chongqing, aprobada en 2021 para soportar una velocidad de 350 kilómetros por hora y con tramos adaptables.

¿Cuándo estará listo el tren bala más veloz del mundo?

Por el momento, el CR450, el próximo tren bala más veloz del mundo, todavía se encuentra en la fase de evaluación operativa y deberá acumular “600,000 kilómetros de operación exitosa antes de que el tren obtenga la aprobación para el servicio comercial de pasajeros”, según CRRC.

Se estima que será después de la primera mitad de 2026. No hay fecha oficial para su puesta en marcha comercial.

