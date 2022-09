Así es el tobogán más largo del mundo en alta mar

Más de 200 metros de adrenalina y diversión: The Blaster, una de las atracciones del crucero Navigator of The Seas de Royal Caribbean International, es considerado el tobogán más largo del mundo en alta mar, incluso es nombrado la "montaña rusa acuática".

Hace unos cuantos años, la empresa Royal Caribbean invirtió alrededor de $150 millones de dólares para remodelar el Navigator of the Seas, uno sus cruceros más recientes.

Dentro de este proyecto nació The Blaster, un tobogán extremo con muchas inclinaciones y curvas, que tiene la capacidad de trasladar a dos personas en un circuito impulsado por cinco chorros de agua.

Desde febrero de 2019 está disponible esta atracción, y aquí en Destinos te contaremos todo lo que necesitas saber para lanzarte en el tobogán más largo y extremo en altamar.

Foto: Royal Caribbean

Cuánto mide el tobogán más largo en el altamar

The Blaster tiene una extensión de 244 metros, los cuales combina con caídas libres, curvas, rectas y depresiones a gran velocidad.

Una de las partes más interesantes son las bajadas, ya que en estas pasas por segmentos de colores que le dan un efecto psicodélico a tu viaje, como si estuvieras viajando a través de un túnel del tiempo.

Para hacer está atracción aún más emocionante, hay algunos tramos transparentes y volados, fuera de la cubierta, desde donde alcanzas a ver la inmensidad del océano. Incluso en varios puntos de tu trayecto estarás viajando al nivel del mar.

Para poder subirte a este tobogán más largo del mundo en altamar deberás cumplir una altura mínima de 47 pulgadas, es decir, 1.19 metros aproximadamente.

Además, el mínimo de peso para poder viajar en The Blaster es de 110 libras, o sea, alrededor de 50 kilos. Y el máximo es de 400 libras, lo que en kilos equivale a 181.4 aproximadamente.

Puedes viajar solo o con otra persona sobre una especie de minibalsa inflable con agarraderas, que te ayudará a deslizarte a toda velocidad sobre el chorro de agua.

Foto: Royal Caribbean

Qué más puedo hacer en el Navigator of the Seas

Además de The Blaster, este crucero tiene otro tobogán en el que podrás lanzarte de cabeza sobre alta mar: el Riptide. Uno de sus atractivos es que tiene una curva que sale por el costado del barco, lo que te brinda una vista espectacular del azul del cielo y del océano.

También tiene una doble superficie dedicada a piscinas y espacios para relajarse y broncearse debajo del sol. A unos cuantos metros está el Flow Ride, una atracción que pone a prueba tus habilidades en el surf.

Sobre bebidas y alimentos, dentro del barco hay un sinfín de restaurantes y bares. Por ejemplo, el Hooked Seafood es un restaurante especializado en pescados y mariscos; el Jamie’s Italian de Jamie Oliver ofrece platillos inspirados en la Toscana; y The Lime and Coconut ofrece bebidas caribeñas, ambientadas para disfrutar el sol.

Hay muchas cosas que hacer en todo momento: ir al spa; ver tiendas de ropa; ir a entrenar al gimnasio; pasar un rato en la biblioteca; ir a las canchas deportivas; tomar clases de baile; ver obras de teatro, musicales y espectáculos de patinaje sobre hielo...

Ahora bien, las cabinas ofrecen diversas comodidades para que disfrutes tu estancia: internet, servicio a la habitación las 24 horas con asistente que te ayudará en lo que necesites. Cuentan con alternativas para bebés, familias grandes y personas con necesidades especiales.

Precio de un paquete a bordo del Navigator of the Seas

Existen diversos paquetes para el Navigator of the Seas que puedes consultar en su página de internet.

El más económico, con descuento, tiene un precio desde $2,069 pesos por persona más $2,132 de impuestos (un total de $ 4,201). Incluye hospedaje en los camarotes interiores; si quieres una habitación en el exterior, con balcón o una suite, el precio aumenta.

Este viaje dura tres noches y el traslado va desde Los Ángeles, California, y llega hasta Ensenada, México.

Foto: Royal Caribbean

Toma en cuenta que los precios de las reservaciones pueden variar, dependiendo de las temporadas en las que quieras viajar. Además, los puertos de salida pueden cambiar según la fecha de salida que escojas.

Contacto

Página web: https://www.royalcaribbean.com/mex/es/

Teléfono: (55) 5062 9200 en CDMX / (855) 877 3492 al interior de la República.

Facebook: Royal Caribbean International

Instagram: @ royalcaribbean



