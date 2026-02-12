Puebla nos evoca su exquisita gastronomía, su historia, su arquitectura colonial la talavera; también la Hacienda de Chautla, el Valle de Catrinas en Atlixco, las esferas de Chignahuapan y las manzanas de Zacatlán.

Pero más allá de su arte barroco y de sus suculentos chiles en nogada, de todo lo anterior, se extiende un estado con bosques, cascadas, cuevas profundas y volcanes.

Si hicieras un road trip por sus 12 pueblos mágicos, encontrarías estas maravillas naturales. Échales un vistazo.

Volcán Iztaccíhuatl

Junto al volcán Popocatépetl, el Iztaccíhuatl es uno de los emblemas de Puebla por excelencia. Es la tercera montaña más alta en México (con cinco mil 230 metros sobre el nivel del mar) y el segundo sitio a mayor altitud que se puede escalar en el país.

Foto: Raúl Varela. Unsplash

Para subir esta montaña se debe hacer únicamente con agencias especializadas y autorizadas, y solo es apta para personas con experiencia en alta montaña y temperaturas bajo cero, así como con buena condición física y resistencia cardiovascular.

Si cumples con estos requisitos, la travesía que aguarda es inigualable. Implica un par de días, en los que conocerás el Paso de Cortés y La Joya (senderos prácticamente vírgenes), tendrás una caminata de aclimatación a casi cuatro mil metros de altitud, acamparás en un entorno inhóspito y, finalmente, conquistarás la cima de la ‘mujer dormida’ justo al amanecer.

Lee también: Cuánto cuesta ver el amanecer en Xochimilco

Una vez en su punto más alto, la recompensa es una de las postales más imponentes del país: la majestuosidad del ‘Popo’ y los valles de México y Puebla-Tlaxcala.

¿Quién te lleva?: Nomad Adventures

Precio: $6,750 pesos por persona. Incluye transporte redondo desde CDMX, entrada al parque nacional, alimentos, equipo técnico y de seguridad individual y grupal, guías certificados, equipo de camping e hidratación.

Web: nomadadventures.mx

Cascadas de Honey

En lo profundo de la Sierra Norte de Puebla, justo en los límites con Hidalgo, el principal atractivo del pequeño pueblo de Honey (a unas 2 horas y media de CDMX) es el centro ecoturístico Cascadas Arcoíris, un bosque con 10 caídas de agua de distintos tamaños.

No muy lejos de pueblos mágicos como Huauchinango, Xicotepec y Acaxochitlán, este lugar ofrece senderos rústicos de tierra y madera, un puente colgante de 23 metros de altura, miradores y caminata por un cañón.

Fotos: Pexels

Durante el paseo (de 3 a 4 horas) conocerás todas las cascadas, entre las que destacan: ‘El Beso’, con una cueva escondida detrás de su cortina de agua; ‘Fuente de Vida’, de 20 metros de altura, y ‘Arcoíris’, donde el agua y los rayos del sol permiten ver este fenómeno.

Además, hay una tirolesa de 300 metros de longitud que brinda vistas de las montañas y una de las caídas de agua más grandes.

Precio: $100 pesos entrada general; $90 para niños de 3 a 8 años.

WhatsApp: (771) 351 4863.

Cañón Sagrado

Media hora al norte del pueblo mágico de Cuetzalan, entre las enormes y escarpadas montañas de la región, se ‘esconde’ el Cañón Sagrado que, como su nombre lo dice, es un lugar especial para la comunidad náhuatl y una auténtica joya natural.

Para llegar, hay que caminar entre la espesa vegetación, seguir el curso del río Tozán, mojarte un poco y atravesar maravillas geológicas como la gruta de la Garganta (con rocas que parecen una campanilla), su río subterráneo, la poza Pata de Perro (llamada así por sus cinco pozas naturales que parecen huellitas de lomito) y la cueva del Cántaro (con antiguos jarrones de la cultura totonaca).

Foto: Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla

El clímax llega en un punto en que inmensas paredes de roca se levantan a ambos costados del río, formando un pequeño cañón de unos 150 metros de longitud, aproximadamente. Hay que nadar por sus aguas de color turquesa hasta llegar a la unión con el río Recoleta.

¿Quién te lleva?: Cuetzalteco Travel

Precio: $850 pesos por persona. Incluye transporte local, equipo de protección, chaleco salvavidas, guía y acceso a los lugares.

WhatsApp: ‪(‪233) 135 3951‬‬.

Salto de Quetzalapan

A mitad de camino, entre los pueblos mágicos de Chignahuapan y Zacatlán, se encuentra una de las cascadas más impresionantes del estado: el Salto de Quetzalapan.

‘Alimentada’ por el agua de la laguna de Chignahuapan, mide unos 200 metros de altura, divididos en un par de caídas. Se puede apreciar a través de senderos rústicos que bajan la sierra y desde algunos miradores a lo largo del camino.

Foto: Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla

En el sitio hay un parque ecoturístico con tirolesa y puente tibetano que pasan por encima de la cascada; rappel en las paredes de roca de la montaña, tiro con arco y un restaurante abierto solo en fin de semana.

Precio: $50 pesos por persona el acceso. Las actividades se cobran aparte.

FB: Salto de Quetzalapan.

Barranca de los Jilgueros

Unos 10 minutos a pie separan el pintoresco centro del pueblo mágico de Zacatlán, de una de sus joyas naturales: la barranca de los Jilgueros, una inmensa hendidura ‘esculpida’ por el río San Pedro.

Las laderas y el fondo están forrados por un bosque casi virgen. Al filo del abismo hay un mirador volado con piso de cristal (a 350 metros de altura) y el Paseo de la Barranca, una calle con vistas panorámicas a los caprichosos cerros.

Foto: Parque Natural Barranca de los Jilgueros

El atractivo principal es la Zipline, la tirolesa más alta y rápida en México. Atraviesa la barranca en un recorrido de mil 400 metros de longitud, a 500 metros sobre el nivel del suelo y con velocidades máximas de 100 kilómetros por hora.

Desde arriba podrás observar la cascada Cola de Caballo, un mar de nubes a tus pies (fenómeno común en Zacatlán) o el pueblo iluminado, pues los sábados ofrece lanzamientos nocturnos.

Precio: $490 pesos por persona en modalidad diurna y $590 en modalidad nocturna (se requiere un grupo de mínimo cuatro personas).

Sitio web: barrancadelosjilgueros.mx

Cerro Cabezón

Si por algo es conocido el pintoresco pueblo mágico de Tlatlauquitepec –también en la Sierra Norte– es por su espectacular santuario de luciérnagas en la Presa La Soledad, único en su tipo en México, ya que el avistamiento se realiza a bordo de una lancha.

Pero hay algo más: entre montañas, flores de colores y neblina está el Cerro Cabezón, con dos mil 800 metros de altitud y enormes paredes de piedra caliza que parecen una cabeza humana.

Foto: Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla

En sus faldas hay un montón de cuevas y grutas con formaciones milenarias. Algunas de ellas son la del Tigre, Yecanzoltepec y de Olinteutli. No se recomienda entrar sin guía porque la luz es escasa y el terreno es un poco complicado.

Lee también: Así es el colorido carnaval del pueblo mágico de Huejotzingo

A pocos metros de la cima del cerro se instaló un puente colgante con una de las vistas más asombrosas de la región. Caminar por sus 150 metros de longitud y a 60 metros del suelo es una experiencia emocionante.

Costo: $100 pesos por persona el cruce del puente; desde $200 las rutas de espeleismo.

WhatsApp: (233) 146 6721.

Grutas de Acocomoca

Tetela es otro de los pueblos mágicos de la Sierra Norte poblana y presume increíbles sitios naturales, como las Grutas de Acocomoca, también conocidas como las Grutas de Carreragco, el pueblo donde se ubican (a una hora del centro de Tetela).

Para entrar a sus cámaras hay que caminar por un sendero rodeado de casitas, árboles medicinales y frutales (algunas se pueden probar), y un río que proviene de la cueva, a la que se entra por una pequeña oquedad.

Fotos: Experiencias Tetela

La experiencia no es sencilla. Hay que atravesar espacios muy reducidos, agacharse, subir o bajar rocas, andar a gatas en ciertos puntos y mojarse (hasta un 80% del cuerpo). Eso sí, el esfuerzo vale totalmente la pena al llegar a un par de galerías con estalactitas, estalagmitas, columnas y cascadas de carbonato de calcio petrificadas.

El recorrido incluye unos 200 metros dentro de la gruta —que no ha sido completamente explorada— y es indispensable llevar un guía local.

¿Quién te lleva?: Experiencias Tetela.

Costo: $80 pesos por persona. Incluye casco de seguridad.

WhatsApp: (233) 146 6721.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters