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Durante estos días, Mercado Libre activó la Gaming Week, una campaña enfocada en productos de y tecnología con promociones que combinan descuentos directos, meses sin intereses (MSI) y beneficios bancarios.

La campaña estará vigente hasta el 19 de abril, por lo que se trata de una oportunidad limitada para encontrar mejores precios en Nintendos, Meta Quest, Xbox y otros .

Uno de los principales atractivos es el , con el que puedes obtener 10% de descuento adicional al pagar con tarjeta de crédito Banamex. Este beneficio aplica en compras mínimas de $2,500 pesos, en pagos a 1, 3 o 6 meses sin intereses, con un tope de $300 pesos de descuento por usuario durante la campaña.

Además, varios productos participantes cuentan con hasta 15 meses sin intereses, lo que permite distribuir el pago sin generar recargos.

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Nintendo Switch OLED edición The Legend of Zelda forma parte de las promociones de la Gaming Week con meses sin intereses.

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Dentro de la Gaming Week, los productos más buscados se concentran en tres categorías: videojuegos, realidad virtual y accesorios.

Uno de los títulos que destaca es para , un clásico que mantiene su popularidad por su modo multijugador y accesibilidad. Durante esta campaña, puede encontrarse con descuentos relevantes, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para nuevos jugadores como para quienes buscan ampliar su catálogo.

En el segmento de realidad virtual, el se posiciona como uno de los dispositivos más llamativos. Disponible en versiones de 256 GB y 512 GB, este visor ofrece una experiencia inmersiva sin necesidad de consola o computadora, lo que ha impulsado su crecimiento en el mercado. Durante la Gaming Week, estos equipos cuentan con rebajas y opciones de financiamiento.

Meta Quest 3S en oferta en Mercado Libre

Meta Quest 3S de 128 GB destaca en la Gaming Week por su rendimiento y experiencias sin cables, con opciones de financiamiento.

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Por su parte, los accesorios también forman parte de las promociones. El , compatible con consola y PC, aparece con descuentos importantes y opciones de pago a meses sin intereses, lo que lo vuelve una compra práctica para quienes buscan mejorar su experiencia de juego.

Cómo aprovechar mejor la Gaming Week

Para maximizar el ahorro durante esta campaña, considera lo siguiente:

  • Usa el cupón BNMXG426 en compras mayores a $2,500
  • Elige productos con meses sin intereses
  • Verifica si el artículo tiene envío FULL
  • Revisa condiciones de cada promoción antes de pagar

Este tipo de eventos suele tener alta demanda, por lo que algunos productos pueden agotarse o cambiar de precio rápidamente.

¿Vale la pena comprar?

Las búsquedas relacionadas con ofertas gaming México, precio o descuento suelen aumentar durante eventos como la Gaming Week.

En este contexto, la combinación de descuento directo + cupón + meses sin intereses puede representar un ahorro relevante, especialmente en productos de mayor precio.

Mario Kart 8 Deluxe
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Meta Quest 3S
Ver oferta

Nintendo Switch OLED
Ver oferta

Si estás pensando en comprar tecnología o productos gaming, la Gaming Week —vigente hasta el 19 de abril— puede ser un buen momento para hacerlo pagando menos.

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