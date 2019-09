Descartan agresiones contra las Fuerzas Armadas en Yucatán

En Yucatán no se tienen reportes de agresiones de ciudadanos contra elementos de las Fuerzas Armadas, como ha ocurrido en otras partes del país.



Así lo aseguró el jefe de la X Región Militar, Víctor Hugo Aguirre Serna, quien destacó que Yucatán es una de las entidades donde la gente es muy respetuosa de la institución.



“En Yucatán no se ha registrado nada de eso, es un lugar donde la gente es maravillosa”, acotó el militar.



Sobre cómo actuarían en caso de que ocurriera alguna agresión, señaló que tienen que respetar los derechos humanos y no llegar a la confrontación.



Cuestionado sobre los enfrentamientos y agresiones contra elementos del Ejército en otras partes del país, el general Aguirre Serna indicó: “somos (los militares) gente muy consciente sobre cómo cuidar al pueblo, pero hay personas que no lo entienden y malinterpretan las situaciones; hay una ley que se llama de Equidad en el uso de la fuerza, por lo tanto, en la medida que sea necesaria vamos a actuar”.



Aclaró que “nunca se nos ha ordenado que no podamos hacer nada”.