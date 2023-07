Velko Paunovic, sin miedo a la presión en Chivas

La mirada de Veljko Paunovic pierde brillo cuando recuerda lo sucedido la noche del 28 de mayo en el estadio Akron, pero de inmediato recupera fulgor al imaginar lo que puede ocurrir en el torneo que acaba de empezar.

Al director técnico del Guadalajara le duele haber perdido la reciente final ante los Tigres, pero está convencido de que su equipo volverá a pelear por el título de la Liga MX y no tiene recato alguno en verbalizarlo. Las Chivas saben que —luego de llegar a la serie por el campeonato— ahora se les exige coronarse, misión que no le espanta.

“No tenemos miedo a las expectativas que hemos creado y para eso trabajamos, para ilusionar a la gente”, sentencia el serbio. “Lo que queremos es continuar con lo mismo, sabiendo que en una temporada hay baches, altibajos, pero es un tema que tenemos que manejar internamente, buscar seguir en la misma línea, proponer nuevas cosas, refrescar un poco al grupo, las ideas y dar más dificultades a los rivales con nuestra propuesta de juego”.

Apenas han disputado un duelo en el Apertura 2023, pero sus futbolistas mostraron varias de esas cualidades en la victoria sobre el León (2-1). Porque el europeo ha logrado que el grupo crea ciegamente en él.

Llegó a México hace poco más de ocho meses, con el reto de dirigir a un equipo que no tiene extranjeros. Para muchos ha sido difícil, pero “desde luego que para mí no, y más porque he contado con un grupo de jugadores convencidos, que desde el primer día confiaron en la visión que les dimos de recuperar la identidad de lo que siempre ha sido Chivas, de confiar en sí mismos, de trabajar día a día y no cesar en buscar la mejora.

“Todo esto ha sido una receta muy buena para que tengamos un crecimiento acelerado en un solo campeonato y nos quedamos con la miel en los labios de poder hacer algo histórico”, agrega, con un dejo de tristeza. “Tuvimos una temporada regular en la que igualamos el récord de puntos en el club [en un torneo corto, 34] y nos faltó convertirlo con el título, pero estoy muy contento, sobre todo por la gente con la que trabajo y con los jugadores, a los que cada día puedo darles lo mejor de mí mismo y exigirles todo”.

Es por eso que no teme expresar que el Guadalajara volverá a ser protagonista y luchará para llegar a la cúspide, esa de la que se quedó tan cerca hace poco más de un mes.

“Vamos a pelear por todo”, insiste Paunovic. “No nos escondemos ni buscamos nada más que dar lo mejor de nosotros mismos”.

Y eso podría llevarlos al anhelado título 13.