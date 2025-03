Toluca presenta alineación indebida contra el América; Antonio Mohamed asume la culpa: Nada salió esta tarde

Esta tarde nada le salió al Toluca en el Estadio Ciudad de los Deportes. No sólo el América los goleó (3-0), el cuerpo técnico escarlata también metió una alineación indebida en el transcurso del segundo tiempo.

Antonio Mohamed, técnico de los Diablos Rojos, asumió la culpa de lo sucedido frente a las Águilas y aseguró en conferencia de prensa qué fue error de él.

Lee también Los mejores MEMES dem triunfo de América ante Toluca; así celebraron las redes sociales

“La alineación indebida es error mío. Esto nos tiene que servir, después nada, veo que nos superaron en contundencia, fueron mejores que nosotros, tenemos que aprender de este partido”, explicó.

Entre los minutos 62 y 73, Toluca jugó con ocho elementos extranjeros, violando el reglamento. Situación que deja el marcador igual 3-0 y hará acreedor a los mexiquenses de una multa económica.

Los involucrados en la alineación indevida fueron Pau López, Bruno Méndez, Federico Pereira, Franco Romero, Paulinho, Helimho, Robert Morales y Luan García.

Lee también Chivas se queda sin técnico previo a duelo ante Pumas; habrían despedido a Óscar García Junyent

“No, a veces el arbitraje toca a favor y otras en contra, no voy a decir nada, la alineación indebida, el que maneja al cuerpo técnico fui yo, no nos dimos cuenta, quisimos hacer los cambios, nos puede pasar y pasó, no va a volver a pasar”, agregó el Turco.