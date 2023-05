Santiago Giménez ya está en la Ciudad de México; reportará con la Selección Mexicana

El futbolista mexicano que mayor éxito ha tenido en Europa este año, ya está en suelo nacional. Santiago Giménez llegó a la Ciudad de México para reportarse con la Selección Mexicana que en los próximos días enfrentará un juego amistoso en Mazatlán contra Guatemala, para después ir a Las Vegas a jugar las finales de la Nations League.

Además de esto, el Tricolor enfrentará la Copa Oro y en ambos torneos tiene la obligación de ser el campeón, después de que Estados Unidos ha dominado la zona en los últimos años.

El delantero del Feyenoord, campeón de la Eredivisie de los Países Bajos, dijo estar feliz por el momento que vive, “y espero reflejarlo en la Selección. Siempre ha sido mi sueño representar a la Selección Mexicana”.

Se queda o se va del Feyenoord

La gran campaña de Santiago Giménez en el futbol de los Países Bajos, lo ha hecho estar en la mira de otros clubes de Europa, de ligas más competitivas.

Pero el presente de Giménez es quedarse en el cuadro de Rotterdam, hasta que no llegue una oferta verdadera.

“Ahora no hay nada solo pienso en el Feyenoord”, dijo.

Acepta que “sé que hay intereses de otros equipos, pero no hay nada formal, son puros rumores, me concentro en el Feyenoord donde me siento muy bien, estoy muy a gusto”.

Sobre la aparición que hizo su papá Christian Chaco Giménez en la ciudad de Milán, lo que despertó el rumor de que ficharía por los rossoneros, dijo: ”Mi papá y mi representante hicieron un viaje a ver equipos, alguien les tomó una foto y salió esa información”.

La lista de la Selección Mexicana

Este miércoles Diego Cocca dará la lista de 23 seleccionados que viajarán a Estados Unidos para enfrentar el Final Four de la Nations League y la Copa Oro, y seguramente Santiago Giménez aparecerá en ella.

Diego Cocca dio una lista de 40 futbolistas de los cuales escogerá a los 23 que encararán los duelos ante Estados Unidos en la semifinal, y contra Canadá o Panamá, en el juego por el título y el tercer lugar.

Una semana después comenzará la Copa Oro.