MXM
VIDEOS
PODCAST
NEWSLETTERS
JUEGOS
CONSULTAS
×
Secciones
El Universal
Nuestros Sitios
Multimedia
Servicios
Club El Universal
Experiencias El Universal
Aviso Oportuno
Resultado: Puebla vs Chivas - Liga MX - Jornada 11 del Apertura 2025
Universal Deportes
| 26/09/2025 |
23:35 |
Actualizada
26/09/2025 23:35
Maria Davalos Soriano
Ver perfil
Más Información
Se suspende partido de Puebla y Chivas; será reprogramado por la fuerte tormenta que cayó en el Estadio Cuauhtémoc
Juárez calla el rugido de León; se queda con la victoria en el Estadio Olímpico Benito Juárez
Liga MX: Partido de Puebla y Chivas se retrasa; cae una fuerte tormenta en el Estadio Cuauhtémoc
Liga MX: Puebla vs Chivas EN VIVO - Jornada 11 del Apertura 2025
Noticias según tus intereses