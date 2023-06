Raúl Arias asegura que Jaime Lozano está 'desprotegido' en el Tricolor

A Raúl Arias no le gustó que en la FMF hayan puesto a Jaime Lozano como técnico de la Selección Mexicana. Y no, no por sus capacidades, sino porque considera que lo aventaron al ruedo sin un cuerpo técnico que lo ayude a crecer y, sobre todo, a manejar la presión que hay en el banquillo del Tricolor. “Muy mala decisión, porque si quieren ayudarlo, hay que protegerlo, cuidarlo, es un prospecto mexicano importante, pero hay que cuidarlo, y ¿cómo lo proteges? poniéndole un cuerpo técnico con gente de experiencia, que absorba esa presión y que lo ayude a que vaya programando su vida como técnico”, dijo el extécnico de Necaxa, Chivas y San Luis, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Arias reiteró: “No lo puedes meter así a esa presión, no se me hace justo”.

Hizo una peculiar comparación: “Es como el Covid, mataban al paciente antes de ingresarlo, lo mandan solo al frente y hay nombres que pueden ayudar como: Mejía Barón, Enrique Meza”. Y al cuestionarle sobre si México está obligado a conquistar la Copa Oro, Arias apuntó: “El objetivo no debe ser ganar sí o sí, hay que fortalecer su equipo de trabajo”.