Alejandra Orozco asegura que ser abanderada de México "es una motivación, no una presión"

En un mes la clavadista Alejandra Orozco será una de las encargadas de portar la bandera de México sobre el río Sena durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, afirma que ser la abanderada de la delegación marcará su carrera y al mismo tiempo le dará una energía extra para buscar su tercera medalla en una justa veraniega.

“Más que una presión, me da motivación, un compromiso y una fuerza para el día de mi competencia dar lo máximo de mí, hay que concentrarse y enfocarse en lo que sabemos hacer, para mí las preseas se construyen en los entrenamientos y nos estamos preparando para eso”, expresó la tapatía en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

Londres 2012 fue la primera inauguración en la carrera de Orozco Loza, aquella ocasión la taekwondoín María del Rosario Espinoza fue la encargada de caminar con el lábaro patrio y desde ese instante soñó con algún día recibir dicha oportunidad.

“Recuerdo con mucho cariño ese momento, me tocó ver a María ser la abanderada y después me tocó verla ganar su segunda medalla olímpica, yo era una niña que vivía unos juegos con mucha inocencia, lo soñé desde ahí y ahora que se haga realidad me da mucha emoción y mucho orgullo que esa niña que lo visualizó, ahora lo está cumpliendo”, indicó Alejandra.

La clavadista recordó que la noticia “me tomó por sorpresa”, puntualizó que con el solo hecho de estar en la terna para ser abanderada “era un honor que vieran mi trayectoria y mis resultados” y cuando le informaron que era la seleccionada “lo asumí con mucho honor y compromiso”.

Alejandra presume dos medallas olímpicas en su historial (plata y bronce), por lo que ha visto ondear la bandera de México en la justa deportiva más importante, sin embargo, reconoció que recibir uno de los símbolos patrios en manos del presidente es una sensación “indescriptible”.

“Ese día en Palacio Nacional estaba con un nervio diferente al de una competencia, es algo especial y único, es cómo ver (el resultado de) toda mi carrera”, señaló la clavadista de 27 años.

Orozco Loza aceptó que espera con ansias el 26 de julio, porque todo el mundo estará pendiente de lo que ocurra en la inauguración de París 2024 al ser “diferente” por realizarse al aire libre, así que en lo personal tiene una idea clara de cómo vivir ese día.

“Seré una hoja en blanco para guardar esos momentos muy especiales, hay mucha expectativa y a la vez poca visualización porque yo no me imaginó cómo lo van a hacer, todos vamos a algo nuevo”, aseveró.