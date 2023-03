En el Apertura 2022, el sueño del Guadalajara en la Liga MX Femenil finalizó en la ronda de semifinales, luego de quedar eliminado a manos del América su acérrimo rival.

Hoy se vuelven a ver las caras en una edición del Clásico de México; sin embargo, en Chivas no hay búsqueda de revancha para esta noche en el Estadio Azteca.

“No hay revancha, lo disfrutamos muchísimo y, obviamente, siempre lo tomamos con la seriedad que es. Vamos partido a partido, este es el más importante porque es el que sigue”, declaró para EL UNIVERSAL Deportes Alicia Cervantes, goleadora histórica del Rebaño Sagrado.

Licha tuvo un paso fugaz por las Rayadas, hoy líderes del certamen; sin embargo, para ella el clásico más importante de la Liga MX Femenil es el América vs Chivas, y no el regio entre Monterrey y Tigres, como muchos lo aseguran. “Esto es por la historia que tienen ambos equipos, los dos ya tienen muchos trofeos en sus vitrinas, entonces para mí el Clásico de México es este; me ha tocado vivir los dos, pero este se disfruta diferente, yo como aficionada de Chivas también lo disfruto fuera de y ahora que lo vivo cada temporada sé que es el más pasional”, explicó la futbolista del Guadalajara.

Desde los inicios de la Liga rosa en el Apertura 2017, azulcremas y rojiblancas han peleado por estar en los primeros lugares. Hoy no es la excepción y de este duelo depende el segundo lugar de la clasificación. “Siempre estamos ahí, ambos equipos luchando por los primeros lugares y este torneo claramente no es la excepción”.

Cervantes, de 29 años, fue nominada por la Concacaf a Mejor Jugadora del año en 2022, pero prefiere mantenerse fuera de todo reflector. “Luché para estar aquí y lo disfruto día a día, con los pies en la tierra, como una más”.



