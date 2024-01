Ante la falta de oportunidades en Liga MX, Mario García decidió irse a Costa Rica

Después de tres años y medio, siete semifinales, dos títulos de Expansión con el Atlante, a Mario García le dieron las gracias. “Fue sorpresivo”, dice, “mucho tuvo que ver todo lo que hablaban de mí, que tenía mal trato con jugadores, lo que es mentira, además quien quedó en el cuerpo técnico [Daniel Borita Alcántar] no era afín conmigo”.

Mas no se quedó con los manos cruzadas.

Dos días después una llamada lo levantó del sofá, lo llamaron de Costa Rica, del Cartaginés, un equipo que después de 81 años, al fin ganó un título. “Parece que después se metieron en un bache y con apenas 15 días de preparación y sin refuerzos agarré el toro por los cuernos. El 12 de enero empezamos, y a darle, a demostrar”, otra vez.

Mario García Covalles es uno de los cinco técnicos mexicanos que trabaja en el futbol tico, ante la falta de oportunidades en la Liga MX, donde sólo hay cuatro...

Fue un reto complicado de tomar: “Hablé con Javier San Román [técnico del Municipal de Grecia en la Liga tica], y me levantó del sofá, me motivó para venir acá. Era eso o esperar dos o tres meses a que saliera algo en México y bueno, decidí tomar al toro por los cuernos aquí, darme a conocer y que vean la metodología que manejo, los ejercicios que tengo, porque yo no sé jugar atrás, al pelotazo, no sé jugar feo. Tengo que ir por todo o morir en el intento y no me quiero morir, te lo aseguro”.

Ante la falta de oportunidades en México, reitera Mario García que es momento de dejar de quejarse, de fijarse si sólo hay cuatro técnicos mexicanos en Primera División. “Hay que buscarle, aprender. Quizá yo mismo estaba en una zona de confort, pero si un técnico sale después de jugar siete semifinales seguidas, qué nos puede esperar en cualquier otro proyecto”.

Además de García Covalles y San Román, en Costa Rica dirigirán en este semetre Francisco Palencia, quien está a cargo del Sporting San José, Andrés Carevic, argentino naturalizado mexicano que está a cargo del Alajuelense, y Héctor Altamirano, quien recientemente acaba de tomar al Herediano.

“Vengo con la esperanza de hacer bien las cosas, y si sale algo en México, adelante, estoy preparado desde hace mucho tiempo para dirigir en Primera”, remató García.