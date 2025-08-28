Manuel 'Superman' Vázquez pelea por los de abajo

Manuel Superman Vázquez se tomó en serio el hecho de encarnar a un superhéroe. Más allá del parecido que un viejo entrenador le encontró con la figura de Clark Kent, es un paladín de la vida.

El tapatío usa su fuerza para una noble causa, como lo haría cualquier personaje de historietas. El Superman volvió de una larga pausa boxística, de más de dos años, para apoyar a la población. El fallecimiento de su abuela lo alejó de los encordados, en vías de ordenar sus prioridades y reencontrarse con la familia, a la cual dejó con tan sólo 15 años, en busca de trascender.

Vázquez, hoy de 26, decidió invertir en negocios y —sobre todo— en dedicar su atención para que todos en su entorno puedan crecer en distintos ámbitos. “Soy empresario, me dedico a la comercialización de chile seco en todo México. El motivo de mi regreso es porque estoy haciendo una fundación en Guadalajara”, cuenta, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

“Las ganancias de mis peleas serán donadas para personas con necesidades médicas, gente que vive al día y deportistas. No pretendo cambiar al mundo, pero sí dar un poco de lo que Dios me ha permitido lograr”, confiesa.

Es por eso que el 2 de agosto peleó en Caracas, Venezuela, contra el local Keine Montenegro en un combate por el campeonato welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El Superman se impuso y el dinero obtenido ya tiene destino.

“Vivo en la Ciudad de México, en donde hay una colonia llamada Romero Rubio, es un barrio muy pesado. Mi sueldo también se va a ocupar para levantar un gimnasio”, concluyó.