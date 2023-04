La clavadista Aranza Vázquez dejó la presión olímpica, se concentra en mantener su nivel

Aranza Vázquez Montaño vive una temporada de ensueño en las competencias colegiales de clavados que se realizan en Estados Unidos, donde el sistema le ha dejado una lección que le ayuda a cosechar medallas.

"Yo creía que todo mi equipo dependía de lo que yo hiciera (por el sexto lugar en Tokio 2020) sentía que tenía que dar todos los puntos, pensé que nadie debería ganarme y la verdad no era el caso, ahora llegó a las competencias relajada, sabiendo que es una posibilidad (ganar), simplemente queriendo disfrutar los clavados", indicó en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

Esto toma mayor fuerza por el exigente calendario que afronta Aranza junto al resto del equipo de clavados de la Universidad de Carolina del Norte.

"Empezamos en septiembre-octubre contra otra universidad de la conferencia cada dos semanas, para noviembre tenemos un mix season para ver cómo estamos a la mitad de la temporada. En diciembre tenemos entrenamiento de invierno con sesiones mañana y tarde, para enero otros duelos ante universidades, para febrero y marzo son las clasificaciones a nacionales y los nacionales", detalló la clavadista de 20 años de edad.

Aranza califica de “irreales” las últimas semanas de su carrera donde ha subido en cinco ocasiones a lo alto del podio, dichos resultados son gracias a que junto a su entrenador ha identificado “qué funciona conmigo mentalmente porque aprendí a no ponerme presiones, en los entrenamientos entendimos que hacer varias repeticiones funciona, pero no hacerlas también me funcionan”.

Vázquez Montaño afronta su segundo ciclo olímpico junto al entrenador de la universidad y en su natal La Paz se prepara con Joandi Núñez, así que sin importar si está en Estados Unidos o en México ella no detiene su preparación.

“Siempre estamos en comunicación los tres, ellos me ayudarán a decidir qué competencias serán las mejores en este 2023”, indicó la también estudiante de Ciencias del Deporte.