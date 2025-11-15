Más Información

Selección Mexicana: El Tricolor presume números positivos cuando juega en el Territorio Santos Modelo

Selección Mexicana: El Tricolor presume números positivos cuando juega en el Territorio Santos Modelo

La recomendación FIFA que impediría que Keylor Navas juegue el Play-In con Pumas

La recomendación FIFA que impediría que Keylor Navas juegue el Play-In con Pumas

Este es el once titular de la Selección Mexicana para enfrentar a a Uruguay este sábado; ¡Hay sorpresa en el arco de México!

Este es el once titular de la Selección Mexicana para enfrentar a a Uruguay este sábado; ¡Hay sorpresa en el arco de México!

Oswaldo Sánchez rechaza la idea de ver a Fidalgo con México: "No lo necesitamos"

Oswaldo Sánchez rechaza la idea de ver a Fidalgo con México: "No lo necesitamos"

Inteligencia artificial predice qué pasará con la Selección Mexicana; ¿quién ganará el México vs Uruguay?

Inteligencia artificial predice qué pasará con la Selección Mexicana; ¿quién ganará el México vs Uruguay?

Cada vez falta menos para la próxima Copa del Mundo 2026 y Javier Aguirre debe seguir trabajando en buscar el mejor 11 en la .

Hay jugadores que tienen más minutos que otros bajo el mando del "Vasco" en el Tricolor y se perfilan a ser titulares para el próximo Mundial.

Para esta noche en el Territorio Santos Modelo (TSM) la Selección Mexicana cierra el año en territorio nacional frente a Uruguay de Marcelo Bielsa y el próximo martes se medirá a Paraguay en San Antonio, Texas.

Uruguay será el tercer equipo de la Conmebol al que enfrente la Selección Mexicana en esta tercera etapa del "Vasco" Aguirre. Anteriormente ya enfrentó a Colombia (perdió 4-0) y Ecuador (1-1).

Lee también

La posible alineación de Javier Aguirre para enfrentar a Uruguay

Algunas de las dudas de Javier Aguirre son por la banda izquierda entre Jesús Gallardo o Mateo Chávez, además del medio campo, entre Erick Sanchez o Erik Lira.

  • Portero: Raúl 'Tala' Rangel.
  • Defensa: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo
  • Medios: Edson Álvarez, Erick Sánchez y Marcel Ruiz
  • Delanteros: Roberto Alvarado, Hirving Lozano y Raúl Jiménez.

De ganar esta noche, Javier Aguirre llegaría a 49 victorias al frente de la Selección Mexicana, en sus tres etapas desde 2001.

Lee también

¿Cuándo y dónde ver el México vs Uruguay?

La Selección Mexicana encara el inicio de la Fecha FIFA de noviembre, en casa ante Uruguay. Último duelo en casa.

  • Fecha: Sábado, 15 de noviembre.
  • Horario: 19:00 (tiempo del centro de México).
  • Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.
  • Sede: Estadio Corona.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS