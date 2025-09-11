Gustavo Santos Jr. sobe el Guadalajara Open AKRON; “Es emocionante recibir a las mejores tenistas del mundo”

Guadalajara.— El Guadalajara Open se encuentra viviendo su séptima edición, que podría ser “una de las más completas”.

Para el director del torneo, Gustavo Santoscoy Jr., es una enorme satisfacción “recibir el mejor tenis del mundo y a las mejores jugadoras”, aunque reconoce que seguirán buscando “mejorar año con año”.

“[Estoy] muy emocionado, porque el torneo ha generado una expectativa para todos los aficionados del tenis en México, se ha convertido en una tradición. Realmente, el crecimiento ha sido abismal, pero siempre trabajando para ver qué podemos mejorar. Hay mucho por hacer, pero poniendo una piedrita, a nivel de innovación y tecnología, vamos llegando al nivel que queremos”, declaró, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Sobre la calidad de las tenistas que logran reunir en cada edición, el CEO de GS Sport Management aceptó sentirse “muy contento”, porque hacen un esfuerzo.

“Buscamos que se sientan como en casa, cómodas, contentas, y que no lo vean sólo como un torneo, sino como un lugar en el que pueden venir a disfrutar. Hemos visto prácticamente a todas las jugadoras que están dentro del Top 100 de la WTA hoy en día”, resaltó.

Para el Guadalajara Open 2025, completaron un cuadro principal bastante competitivo.