Ésta es la cartera para la Última Caída de Fuerza Guerrera; hoy, domingo 28 de septiembre

Esta tarde, en punto de las 17:00 horas, la Arena Ciudad de México será el escenario de la despedida de Fuerza Guerrera, quien tras un poco más de 50 años de trayectoria en los encordados, colgará la máscara y los botines en su ‘Última Caída’. El rudo, forjado en el Barrio de la Merced y nacido en la colonia Candelaria de los Patos, dirá adiós al cuadrilátero que lo convirtió en una leyenda del pancracio.

El apodado Mosco de la Merced construyó una carrera que se caracterizó por un estilo aguerrido y con un toque de nostalgia expresó a EL UNIVERSAL Deportes su sentir sobre esta fecha que pondrá punto final a su carrera.

“Es una fecha muy importante porque son cosas que solo se hacen una vez en la vida. Mi despedida va a ser única. Me voy muy contento, muy satisfecho, ya lo que hice ya se hizo, he tenido muchos logros importantes y ya es justo dar un paso a un lado”, dijo.

La función, diseñada para honrar su legado, presenta un cartel de lujo que combina tradición y nuevas generaciones.

La lucha estelar será el momento cúspide de la tarde en la Arena CDMX, con Fuerza Guerrera acompañado por DMT Azul y El Hijo del Solitario, enfrentando a una tercia de alto calibre liderada por Blue Demon Jr. y Tinieblas Jr., junto a un luchador sorpresa.

Este combate promete emociones intensas y un cierre inolvidable para la carrera del rudo.

Otro momento destacado será la lucha semifinal, donde la Familia Real, encabezada por L.A. Park junto a sus hijos, Hijo de L.A. Park y L.A. Park Jr., se medirá ante la Dinastía Muñoz, conformada por Rush, Dralístico y Bestia del Ring.

Este enfrentamiento, que promete ser explosivo, responde a la petición de L.A. Park de estar presente en un evento.

“Le buscamos un gran contrincante para bajarle un poquito los humos al señor”, comentó la Hija de Fuerza Guerrera.

El cartel se completa con encuentros como La Copa Dinastías, donde se enfrentará la Hija de Fuerza Guerrera y Forneo contra Muñeca de Plata y Brazo Cibernético, y Lolita e Hijo de Pirata Morgan.

Además, una lucha de poder pondrá frente a frente a Pig Destroyer y Pig Destructor contra Fresero Jr. y Demonio Infernal, y Jefe del Norte y Sureño.

El evento también incluirá una lucha de cuatro esquinas con Arez, Toxin, Bendito y Látigo, y una lucha inicial ‘Three Way Dance’ con Visionario y Éxtasis contra Aéreo Panther y Fight Panther, y Torito Negro y Sol.

Este es el cartel completo de la Última Caída’ de Fuerza Guerrera:

Fuerza Guerrera, DMT Azul y El Hijo del Solitario vs. Blue Demon Jr., Tinieblas Jr. y un luchador sorpresa.

Dinastía Muñoz (Rush, Dralístico y Bestia del Ring) vs. La Familia Real (L.A Park, Hijo de L.A. Park y L.A. Park Jr.).

Copa Dinastías: Hija de Fuerza Guerrera y Forneo vs. Muñeca de Plata y Brazo Cibernético vs. Lolita e Hijo de Pirata Morgan.

Lucha de poder: Pig Destroyer y Pig Destructor vs. Fresero Jr. y Demonio Infernal vs. Jefe del Norte y Sureño.

Lucha de 4 esquinas: Arez vs. Toxin vs. Bendito vs. Látigo.

Lucha inicial Three Way Dance: Visionario y Éxtasis vs. Aéreo Panther y Fight Panther vs Torito Negro y Sol.

