El Tricolor se estrena con Brasil en el Mundial Sub-20

Llegó la hora de la verdad, el momento de demostrar la calidad y saber para qué está la Selección Mexicana Sub-20. Esta tarde, el Tricolor de Eduardo Arce debuta en el Mundial de la categoría en Chile.

La presentación del equipo nacional será contra el siempre favorito Brasil, en el histórico estadio Nacional del país andino.

“La preparación ha sido muy buena, el grupo se ha consolidado desde que conseguimos el boleto al Mundial y llegamos con mucha confianza”, declaró previo a su debut el timonel Lalo Arce.

Además de la selección sudamericana, México comparte grupo con otra potencia como España y un equipo en pleno crecimiento con varios elementos que juegan en Europa como lo es Marruecos.

“Nos enfrentamos a otras estructuras como Brasil o España, chicos que como nosotros, tienen muchos minutos en primera división, en sus ligas; Marruecos, que tiene a casi todos sus futbolistas jugando en Europa. Esto los hará más fuerte [a México], en lo deportivo que es lo más importante”, declaró por su parte Andrés Lillini, director deportivo de Selecciones Menores, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

¿Qué espera de su equipo en este Mundial Sub-20? El técnico Eduardo Arce fue claro y espera que la agresividad sea parte de su sello en este Mundial juvenil.

“Un equipo muy agresivo, competitivo, que se mate los 90 minutos, que con los recambios mantenga el nivel del que siempre hablamos. Ojalá que se sientan orgullosos de este”, agregó el director técnico.

Después de su presentación contra el Scratch du Oro, la Selección Mexicana enfrentará a España el miércoles 1 de octubre y cerrará su fase de grupos contra su similar de Marruecos, el sábado 4.