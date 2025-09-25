El principal objetivo de la Selección Mexicana Sub 20 en el Mundial de Chile; esto dijo Andrés Lillini

Medir el éxito con la obtención del título podría resultar injusto para una generación que promete en demasía; así lo ve Andrés Lillini. A tres días del debut de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, el director deportivo de Selecciones Nacionales menores tiene un sentimiento que lo aqueja.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, el argentino reveló su mayor deseo para sus juveniles en la justa que se efectuará en Chile.

“Lo que realmente siento acá adentro y me da ansiedad, es que quiero que el futbolista mexicano demuestre que puede competir al máximo nivel, es lo que quiero que demuestre”, declaró.

Lillini enfatizó que más allá de la instancia en la que finalicen, espera que el equipo dirigido por Eduardo Arce se posicione a nivel mundial y demuestre en el complicado grupo que tiene, de qué está hecho.

“Si se gana o se pierde un partido haremos todo lo posible para que no dependa del azar ni nada, vinieron los mejores, tenemos el apoyo de los clubes. Todo para que las expectativas se cumplan”, aseveró.

“Sería una locura decir que vamos a ser campeones, pero sí queremos posicionar al futbolista mexicano, eso sí es lo que queremos desde el inicio”, enfatizó el directivo y exentrenador de los Pumas.

Si hay un escenario para buscar la consolidación y alzar la voz para demostrar que merecen un lugar en sus clubes, es ahora, en el Mundial Sub-20. Para Lillini “nadie les va a regalar las oportunidades” y deberán pelearlas.

“La voz la tienen que alzar ellos mismos, es el mensaje que les damos. Nadie les va a regalar nada, ni les darán un lugar si no se lo merecen, la voz la tienen que alzar en el día a día, convenciendo al entrenador, sin excusas. Están en la etapa de que debutar es fácil, lo complicado es mantenerse”, concluyó el líder de las categorías inferiores en México.