El choque entre Bills y Patriots, con sabor a Playoffs; podría definir al campeón del Este de la AFC

Los Patriots de Nueva Inglaterra (11-2) reciben a los Bills de Buffalo (9-4) en un duelo divisional que puede definir al campeón del Este de la Conferencia Americana y con sabor a Playoffs.

Se enfrentan dos candidatos a ser el Jugador Más Valioso. ¿Será que Josh Allen y los Bills le pasan la estafeta a Drake Maye y los Pats?

Los dirigidos por Mike Vrabel tienen ventaja de dos juegos sobre los Bills, que han sido dueños de la división por cinco años en fila. Pero, una victoria de los Pats les regresaría la corona que no se colocan desde 2019.

Allen es el vigente MVP de la NFL y está mostrando su mejor nivel. Ha lanzado para 3 mil 83 yardas, 22 touchdowns y 10 intercepciones, con 487 yardas por tierra y 12 anotaciones por la vía terrestre, igualando su propio récord de la temporada pasada.

Sin embargo, la sensación Drake Maye lidera la NFL en porcentaje de pases completados con un 71.5 por ciento, y ha lanzado para 3 mil 412 yards, 23 pases de anotación y solamente seis intercepciones.