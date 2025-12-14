Más Información

El parasurf, un deporte que crece y busca visibilidad

El parasurf, un deporte que crece y busca visibilidad

Andrea García, la niña que sueña con estar en Mundial de Parasurfing

Andrea García, la niña que sueña con estar en Mundial de Parasurfing

Jesús Gilberto Domínguez, el parasurfista que alienta a los niños con discapacidad a ser atletas

Jesús Gilberto Domínguez, el parasurfista que alienta a los niños con discapacidad a ser atletas

El choque entre Bills y Patriots, con sabor a Playoffs; podría definir al campeón del Este de la AFC

El choque entre Bills y Patriots, con sabor a Playoffs; podría definir al campeón del Este de la AFC

Toluca y Tigres encaran la vuelta de la final del Apertura 2025 con la mente puesta en la grandeza

Toluca y Tigres encaran la vuelta de la final del Apertura 2025 con la mente puesta en la grandeza

Los Patriots de Nueva Inglaterra (11-2) reciben a los Bills de Buffalo (9-4) en un duelo divisional que puede definir al campeón del Este de la Conferencia Americana y con sabor a Playoffs.

Se enfrentan dos candidatos a ser el Jugador Más Valioso. ¿Será que Josh Allen y los Bills le pasan la estafeta a Drake Maye y los Pats?

Los dirigidos por Mike Vrabel tienen ventaja de dos juegos sobre los Bills, que han sido dueños de la división por cinco años en fila. Pero, una victoria de los Pats les regresaría la corona que no se colocan desde 2019.

Allen es el vigente MVP de la NFL y está mostrando su mejor nivel. Ha lanzado para 3 mil 83 yardas, 22 touchdowns y 10 intercepciones, con 487 yardas por tierra y 12 anotaciones por la vía terrestre, igualando su propio récord de la temporada pasada.

Sin embargo, la sensación Drake Maye lidera la NFL en porcentaje de pases completados con un 71.5 por ciento, y ha lanzado para 3 mil 412 yards, 23 pases de anotación y solamente seis intercepciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS