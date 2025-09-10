El cambio entre Charros y Diablos que ha sido de gran ayuda a los escarlatas

Cuando los Charros de Jalisco mandaron a su mejor bat a los ya poderosos Diablos Rojos del México, la afición a la pelota nacional no lo podía creer. Benjamín Gil y la directiva tapatía sacrificaron poder y bases robadas, para solidificar a su inestable grupo de lanzadores.

El 2 de julio, el panameño Allen Córdoba fue enviado a la capital mexicana, a cambio de cinco pitchers que partieron rumbo a la Perla Tapatía. Zac Grotz, Trevor Clifton, Rafael Córdova, Greg Minier y Eduardo Vera (proveniente de Guerreros de Oaxaca), fueron elegidos como moneda de cambio.

Hoy, las dos organizaciones que hicieron aquel sorpresivo intercambio a mitad de temporada se enfrentan en el primer juego de la edición 2025 en la Serie del Rey. Córdoba se consolidó de inmediato en la alineación de Lorenzo Bundy, cerrando como líder de bases robadas (48) en el circuito mexicano de verano.

Grotz fue el abridor del juego en el que los Charros eliminaron a Sultanes de Monterrey para avanzar.