Para la directora de Player Services en el Guadalajara Open, “es increíble” estar en contacto con jugadoras tan importantes de la WTA, sobre todo porque “el trato es directo”.

Cristina Tirado compartió que le agrada mucho “verlas disfrutar y que se la estén pasando bien”, por lo que es una motivación para seguir ofreciéndoles el mejor trato.

“Ya me ha tocado estar varios torneos; entonces, te vas relacionando y está muy padre que ya te conozcan. Son súper lindas la mayoría, son muy buenas personas, muy atentas, y es un trato uno a uno. Nos cuentan sus experiencias y convivimos con ellas, somos lo primero que ven las jugadoras”, mencionó.

Como parte de la organización del GDL Open, la tapatía reconoció que —en ocasiones— otras áreas se roban los reflectores, pero es satisfactorio que las tenistas les demuestren su agradecimiento.

“Player Services no recibe tanto agradecimiento, por ejemplo, como ‘canchas’, que está más visible, pero que se acerquen y te agradezcan es bonito”, dijo.