David Patiño fue a Honduras para dejar la comodidad

En La Ceiba, municipio que se encuentra al norte de Honduras, vive David Patiño, donde decidió continuar con su carrera de director técnico, al frente del Victoria de la Primera División catracha.

“Es un equipo modesto de Honduras, pero el torneo pasado fuimos la revelación, la sorpresa; llegamos a semifinales. La verdad es que nos ha ido bien, aunque ahora hemos tenido un inicio lento”, menciona el extécnico de los Pumas, quien no se arrepiente de haber tomado la decisión de dirigir en Centroamérica.

“Un agente me buscó”, revela, al explicar cómo llegó al Victoria. “En diciembre del año pasado llegamos, cuando se acabó el proyecto de Sub-23 en México. Se abrió la oportunidad y yo corro riesgos, hay que salir de la comodidad en la que te encuentras”.

La Primera División hondureña está conformada por 11 clubes. El de mayor presupuesto es el Olimpia, que tiene una plantilla valuada en 5.9 millones de dólares. El Victoria La Ceiba ostenta un equipo de 2.3 millones. A eso hay que sumarle “que la infraestructura no es la misma que en México, a lo que estás acostumbrado... A algunos estadios les falta. Los jugadores tienen un estilo más físico que técnico, es un futbol de mucho roce”.

Mas lo que sin duda le pesa al exjugador de los Pumas, el Monterrey y el Pachuca “es estar lejos de la familia. Venirte solo es lo verdaderamente complicado”.