Cuando se prueban las mieles del éxito, es imposible esconder el deseo de repetirlo. Eso le sucede a Chase Elliott, quien —tras coronarse en 2020 en la NASCAR Cup Series— apunta a su segundo campeonato, esta temporada.

Durante una charla con EL UNIVERSAL Deportes, el piloto de 29 años adelantó que tiene mucha hambre de victoria en los Playoffs, además de revelar que su objetivo es claro: Llegar a la última competencia, en el Phoenix International Raceway (noviembre), para levantar el título.

“Voy a tratar de ganar más carreras. Fue agradable conseguir una este año [en temporada regular], pero ciertamente tengo mucha hambre de ganar más en algún momento, para llegar a Phoenix, porque si llegas ahí, debes ganarla. Siempre he creído que tarde o temprano van a llegar, depende de nosotros”, señaló el conductor de Hendrick Motorsports.

Cada que se sube a su auto, en lo único que piensa el volante estadounidense es en ganar la corona al final de la temporada. No obstante, en este punto de la fase final de la NASCAR Cup Series, lo toma con calma y se enfoca en hacer las cosas bien carrera a carrera, sobre todo luego de las dificultades que se le presentaron en Bristol.