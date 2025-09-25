Cardinals a sacudirse el dominio de Seattle

La Semana 4 de la temporada 2025 en la NFL comienza hoy con un duelo divisional en el Oeste de la Conferencia Nacional, entre los Seahawks de Seattle y los Cardinals de Arizona.

Ambos llegan con marca ganadora (2-1), aunque los Cardinals vienen de sufrir una derrota agónica —con un gol de campo en los últimos segundos— frente a los 49ers de San Francisco, mientras que los Seahawks firmaron su segunda victoria consecutiva, con un contundente triunfo sobre los Saints de Nueva Orleans.

El Oeste de la NFC está al rojo vivo, con nueve victorias entre 49ers, Rams, Seahawks y Cardinals, la mayor cantidad en toda la Liga. Por eso, este duelo promete espectáculo, aunque la rivalidad ha sido dominada por Seattle en los más recientes años.

Desde 2021, los Seahawks tienen siete victorias consecutivas sobre los Cardinals, pero Jonathan Gannon, entrenador de Arizona, confía en poder cortar la hegemonía.

“Sé que somos un buen equipo. Hay que ganar partidos. Entendemos la importancia de jugar en casa contra un rival divisional”, declaró el coach, quien no podrá contar con el corredor James Conner, fuera el resto de la temporada por una fuerte lesión en el tobillo.

En Seattle, confían en una gran actuación del quarterback Sam Darnold, quien ha completado el 70 por ciento de sus pases (el sexto mejor de la Liga en ese rubro). Sólo ha sido capturado tres veces y ha lanzado 663 yardas, con cuatro pases de anotación.

Kyler Murray, con los mismos envíos a las diagonales, deberá explotar el juego aéreo para hacerle daño a la defensa que permite la segunda menor cantidad de puntos por partido.