Broncos, a mostrar su supremacía vs Raiders

La Semana 10 de la NFL empieza con un duelo divisional de realidades opuestas, en el Oeste de la Conferencia Americana. Los líderes, los Broncos de Denver (7-2), reciben en el Empower Field a los Raiders de Las Vegas (2-6).

La diferencia en el ánimo de un equipo y otro se refleja en el récord y en sus más recientes resultados. Mientras los Broncos vienen de ganar con un gol de campo de 34 yardas —en los últimos segundos— a los Texans de Houston, los Raiders sufrieron una agónica derrota en tiempo extra (como locales) contra los Jaguars de Jacksonville.

En las laterales, estarán dos de los entrenadores más veteranos en la Liga: Sean Payton y Pete Carroll.

A pesar del bloqueo en el intento de convertir dos puntos que le costó el partido, Geno Smith tuvo su mejor actuación de la temporada, con 284 yardas, cuatro touchdowns y una intercepción. Además, Brock Bowers regresó al equipo con 12 recepciones, para más de 100 yardas y tres anotaciones; sin embargo, con un récord perdedor y apenas dos victorias, el conjunto de Las Vegas podría despedirse de sus ilusiones de postemporada con otra derrota.

Para los Broncos, esta es una oportunidad de oro para firmar su séptima victoria consecutiva y aumentar su confianza.