Bills busca desplumar a Ravens

El primer juego estelar de domingo por la noche en la temporada 2025 de la NFL enfrenta a dos serios candidatos por el título: los Bills de Buffalo y los Ravens de Baltimore, que después del tropiezo de los Chiefs de Kansas City en Sao Paulo ante los Chargers, buscan dar el primer golpe de autoridad en su deseo de conquistar la Conferencia Americana.

Es un partido que ya empieza a forjar una rivalidad marcada por los enfrentamientos recientes en postemporada; la herida de aquel pase incompleto en manos de Mark Andrews en enero de este año sigue abierta en los corazones de los aficionados de Baltimore. La ronda Divisional de la temporada pasada tuvo a los Bills como vencedores una vez más sobre los Ravens. Por eso, en la Semana 1 de esta nueva campaña buscan revancha.

El balance entre Josh Allen y Lamar Jackson está igualado con tres victorias por lado; el quarterback de los Ravens impuso su ley en todos los enfrentamientos de temporada regular, pero el nacido en California marca la diferencia en los Playoffs. Eso también está en juego, el orgullo entre ambas estrellas que empiezan la temporada como los grandes favoritos a llegar al Super Bowl, lo que sin duda es su gran deuda pendiente.

El equipo comandado por Sean McDermott tendrá que apostar por una defensa sólida que detenga los ataques terrestres de Derrick Henry, que firmó 199 yardas en el juego de temporada regular el año pasado y otras 89 en Playoffs, con una anotación por partido.

Por el otro lado, John Harbaugh tendrá que manejar el ritmo del partido con posesiones largas y evitar que Allen tome el ovoide la mayor cantidad de tiempo posible.

Una nueva temporada comenzó y los reflectores están sobre ellos.